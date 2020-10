BM: Pueblo hondureño, el tercero más insatisfecho por manejo de la pandemia

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El Banco Mundial (BM) publicó el pasado lunes un informe semianual sobre “El costo de estar saludable” en América Latina y El Caribe. En este, se destacó que el pueblo hondureño está insatisfecho por manejo de la pandemia.

De manera general, el documento destaca que Honduras es el tercer país de la región con alto nivel de “insatisfacción en el manejo de la pandemia por el gobierno”.

Según el organismo financiero, el manejo de la pandemia ha creado un ambiente de descontento en los hondureños, que demuestra el deterioro del nivel de insatisfacción con respecto al manejo de la crisis sanitaria de la COVID-19.

El informe apunta que en mayo se realizó la primera ronda de encuestas, misma que determinó que un 30 por ciento de las poblaciones consultadas tenían inconformidad con el manejo de la pandemia en sus países. Sin embargo, en la tercera ronda de encuestas realizadas en el mes de junio de 2020, el nivel de insatisfacción creció a un 80 por ciento. Lea también: Informe del TSC: INVEST-H impidió inspeccionar hospitales móviles Países que expresan inconformidad en el manejo de la pandemia Chile ocupó el primer lugar en el nivel de insatisfacción en la primera ronda de encuestas

ocupó el en el nivel de insatisfacción en la primera ronda de encuestas Seguido de Ecuador en el segundo

Posteriormente México con el tercero

Bolivia ocupó el cuarto

ocupó el En quinto lugar se encontraba Honduras con un aproximado de inconformidad de un 25 por ciento. Sin embargo, meses después el nivel de insatisfacción ha tenido un deterioro mayor, a tal grado que, Honduras llegó al tercer lugar de insatisfacción en el manejo de la pandemia, realizada por el gobierno. En ese contexto, el primer lugar lo ocupa el Ecuador, el segundo Bolivia y el tercero es Honduras que es seguido por Chile, de acuerdo con la gráfica que presenta el BM en su informe. Otras proyecciones del Banco Mundial para Honduras Además del anterior hallazgo del Banco Mundial, también refiere que el estímulo fiscal en Honduras, comparado con otros países de la región, es menor en comparación ya que es un aproximado de un 3.3 PIB.

El máster en economía Roberto Lagos de la Universidad de Duke en Carolina del Norte, Estados Unidos, lo explica:

“En este contexto resulta importante que ese estímulo fiscal sea utilizado de forma eficiente y de forma transparente porque si no se usa de forma transparente, no generará el impacto que se espera”, detalló el economista a un medio local.

Según las estimaciones del BM, en el país, el mayor porcentaje del estímulo fiscal fue utilizado para transferencias sociales, sector salud y para apoyo a las microempresas.

“Si las transferencias sociales no están bien diseñadas y/o focalizadas, no se están comprando los insumos para los hospitales y no se está realizando el gasto en salud de forma transparente ese estímulo fiscal no tendría el impacto deseado”, reiteró el máster.

Además el informe logró identificar de cuánto será la pérdida de empleos y la pérdida de ingresos para la región.

De acuerdo con el informe, para la tercera ronda de encuestas realizadas en el mes de junio, la pérdida de empleos es aproximadamente el 20 por ciento de la población va a tener pérdida de empleos.

Crecimiento económico

El organismo financiero destaca que en Honduras la cantidad del crecimiento será de aproximadamente de al menos menos 7.1 por ciento. Es decir que, el crecimiento económico para el 2020 será de -7.1 por ciento según el BM. Y para el 2021 se espera una recuperación con el crecimiento del 4.9 por ciento.

“El informe es cauteloso en sus proyecciones para el año 2021, ya que estiman que en Honduras la recesión puede tener una mayor durabilidad y ese crecimiento económico del 4.9 no se podría alcanzar”, detalló Lagos.

Además, el economista es del criterio que la recuperación económica será en forma de “U” en lugar de “V”. “La forma de V es que el Producto Interno Bruto cae el 2020 pero el 2021 se regresan a los niveles de crecimiento pre-covid.

Un crecimiento en forma de U significa que para retornar a los niveles de crecimiento precrisis se requieren dos o tres años o inclusive más”, precisó.