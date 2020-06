Hondureños en pánico dejan sin tratamiento MAIZ a personas afectadas por el covid-19

Honduras. Ante el miedo que causa el posible contagio de covid-19, muchos hondureños creen de forma errónea que el tratamiento MAIZ les ayudará a impedir que el virus les afecte, pues eso no sucederá.

Según declaró el doctor Diógenes Chávez, Subdirector de la Región de Salud en Cortés, «hay personas que ya están comprando los componentes de MAIZ en las farmacias. Esto no les va a hacer ningún efecto a quienes no tienen covid-19″.

En otras palabras, el galeno fue enfático durante una plática con la reportera de Tiempo Digital, que los medicamentos que se mezclan durante el popular tratamiento, sólo funcionan en pacientes que tienen coronavirus o los síntomas ya identificados de esa enfermedad.

Es así, que lo único que usted logra al comprar algunos de los fármacos es «gastar en vano su dinero». Lo peor es que «está dejando sin medicamento a las personas que sí lo van a necesitar”, reiteró Chávez.

Lo anterior, porque en el sistema de salud pública no asisten el total de los afectados. Hay algunos enfermos que han buscado atención privada o tienen que comprar su tratamiento en la farmacia, y cuando lo buscan no hay.

El funcionario señala que en algunas farmacias de la zona Norte no hay Microdacyn e Ivermectina y zing: tres de los componentes que lleva la combinación del tratamiento MAIZ.

Sobre los efectos secundarios de tomar medicamentos que el cuerpo no necesita depende de los componentes que cada uno de ellos contenga.

Necesitan receta médica

El doctor Diógenes Chávez especificó que la azitromicina e Ivermectina sólo se vende bajo la orden de un profesional de la medicina y con receta. Sin embargo, hay personas que las consiguen y otras las compran en farmacias donde no regulan esa estricta medida.

El médico hondureño aconsejó, que en vez de buscar medicamentos que no necesita, trate de tener una buena alimentación.

«Tenemos muchas personas asintomáticas», manifiesta Chávez. Se ha demostrado que las personas que tienen un sistema inmunológico fuerte la resisten y superan.

Además, otra de las formas para prevenir, que el médico aconseja de nuevo, es el correcto lavado de manos.

No menos importante es no caer en pánico, hay que cuidarse, pero no permitir acciones personales no adecuadas por temor.