“Hágalo con confianza”, aconseja hondureño en EEUU que se vacunó contra la COVID-19

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Rony Palma, un hondureño residente en los Estados Unidos, realiza labores en el área de Salud con personas que padecen de Cáncer, ante ello se convirtió en una de las primeras personas en recibir dosis de la vacuna contra la COVID-19.

El fármaco es una realidad en Estados Unidos y los trabajadores esenciales, personas vulnerables, entre otros, ya están recibiendo su respectivo tratamiento. Por lo que, Rony, de 29 años, es parte de dicho grupo.

Primera dosis

El hondureño contó a un rotativo local, que «tomar la decisión de aplicarme la vacuna, ha sido fácil; lo he hecho primeramente por mi familia, por protegerlos a ellos. Además, tengo una responsabilidad muy grande con mis pacientes, quienes padecen de Cáncer y eso merece que tome las medidas necesarias para protegerlos».

Añadió que «ha sido lo mejor para todos» y reveló que recibió su primera dosis el pasado viernes 18 de diciembre del presente año.

Cabe mencionar que Rony, es oriundo del departamento de Valle y el hecho representa una gran oportunidad y «una gran bendición», sobre todo, por ser de los primeros habitantes en beneficiarse.

Opiniones encontradas

No obstante, está consciente que hay muchas personas que manifiestan lo contrario, pero manifestó que horas previas a recibir la inmunización se sintió muy optimista de los resultados del producto. Por lo que, espera que toda la población pueda acceder a este beneficio.

«De camino al médico me sentí muy tranquilo, feliz y con mucha confianza que todo iba a salir bien y que este producto médico sería efectivo. Después de recibirla, he sentido un pequeño dolor de cabeza y me ha dado muchísima hambre», reveló.

Proceso de inmunización

Asimismo, reveló que la próxima vacuna, contrario a lo que se ha anunciado en medios de comunicación, no la recibirá dentro de 21 días; su tarjeta indica que la segunda dosis será entregada hasta en el mes de marzo.

Hasta entonces, este trabajador esencial continuará tomando las medidas de bioseguridad que ha seguido desde el inicio de la pandemia, al pie de la letra.

«El tratamiento continuará hasta el mes de marzo de 2021, el que tenga la oportunidad de vacunarse, hágalo con confianza-, no pierdan esta valiosa oportunidad, no hagan caso a lo que digan las personas maliciosas», dijo.

Para finalizar, el compatriota sugirió que después de adquirir el fármaco, continúen usando sus mascarillas, lavándose las manos y tomando precauciones.

