“No me dejen morir”: hondureño pide ayuda para someterse a cirugía de corazón

TEGUCIGALPA-HONDURAS. José German Ortiz, un hondureño de 65 años de edad, necesita la ayuda de los buenos compatriotas porque actualmente pasa una situación grave de salud y necesita realizarse una cirugía pero debido a su falta de recursos económicos corre el riesgo de morir.

Don José, quien es de oficio zapatero sufre del síndrome coronario agudo y días atrás sufrió un infarto de miocardio.

Por tal razón, no puede seguir con sus actividades de trabajo y el compatriota apela al buen corazón y solidaridad de las personas que lo quieran ayudar económicamente para sobrellevar ese problema.

De acuerdo con lo que se informó, él está postrado en una cama y necesita realizarse una cirugía en corazón que es urgente para salvar su vida.

En ese sentido, vecinos organizados hicieron pública su petición a través de un video que enviaron a medios locales. Y de esa manera, los capitalinos solicitan apoyo económico para el sexagenario.

Lea también: Manuel Castillo Girón: «Tengo fe de que volveré a cantarle a mi patria»

Don Germán Ortiz: “No me dejen morir”

“Les pido una colaboración para hacerme una operación porque estoy bien grave. Sufrí un infarto y desde entonces me dañé el corazón y me piden una cantidad de dinero para un aparato que pondrán en mi corazón, entonces eso es de vida o muerte. Por favor hondureños ayúdenme no me vayan a dejar morir, me piden un kit coronario y entonces necesito una ayuda de aquellas personas de buen corazón para que puedan cooperar conmigo para esta operación. De ante mano les digo gracias”, dijo don Germán Ortiz en la grabación.

Cabe indicar que las personas que quieran hacer su aporte lo puede enviar a través de la cuenta BAC 741527331.

Asimismo, se pueden comunicar al número de teléfono 9824-8492 si desean hacer algún aporte para don Germán.

🔹 Suscríbete gratis a más información sobre #COVID19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn