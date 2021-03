Pide ayuda: hondureño relata que escapó de ser asesinado «y cocinado» en México

TEGUCIGALPA,HONDURAS. Un hondureño migrante se escapó de ser asesinado y luego cocinado por un grupo criminal que lo tenía secuestrado en Nuevo León, Monterrey, México, y ahora clama ayuda para regresar a su país.

El hondureño se manifestó a través de un audio y algunos vídeos que envió al canal capitalino Hable Como Habla (HCH). Su testimonio es bastante fuerte, debido a que asegura vio cómo mataban a otras personas.

El ciudadano solicitó que se le brinde ayuda de inmediato, debido a que en México no lo apoyan por no tener documentos. Además, quiere regresar a Honduras a reencontrarse con su familia luego de estar a punto de morir.

Relato del hondureño

El hondureño dijo: «Yo estoy aquí en Nuevo León, Monterrey, he escapado de un secuestro y un intento de asesinato fatal. He venido aquí con las autoridades, donde ellos no me están brindando ninguna ayuda, me tienen afuera».

«Di mi ubicación de dónde me tenían y aquí tengo todos mis datos, números de teléfono, fotos de las personas que me tenían. Necesito que hagan algo y puedan acudir a mi ayuda por favor, porque aquí por parte de los mexicanos yo no voy a recibir ninguna ayuda», agregó.

Además, el hondureño aseguró que «lo único que recibo es bullying, señales de muerte y cosas así. Por favor si están escuchando este llamado, yo les pido de todo corazón que por favor vengan y me apoyen, porque necesito la ayuda, regresar a mi país».

«De no hacerlo, me van a matar aquí y entonces no voy a volver a ver a mi familia. Por favor, estoy desesperado, necesito ayuda. En el muro hay una olla donde me querían hacer cocinado», añadió.

El catracho relató que «traían para el lugar donde yo estaba una carne a cocinar envuelta en un nailon. Yo sé que esa era carne humana porque la sangre era demasiada roja, es como cuando uno se corta y la traían en tajaditas, entonces a mi me tocó también comer esa carne».

Ayuda para regresar a Honduras

El hondureño dijo encarecidamente: «Yo les pido por favor ayuda porque lo mismo iban a hacer conmigo. Esta gente ahora no está matando y enterrando gente, esta gente se lleva a las personas a los lugares bajos donde las personas se drogan y no pueden estar comiendo, entonces lo que hacen es que se lo comen a uno».

«Por favor si ven este llamado yo necesito ayuda, estoy aquí voy a mandarles mi ubicación en donde estor. Estoy en la Secretaría de Denuncias de Nuevo León», reiteró.

«Aquí esta la Policía de Nuevo León, he venido a poner la denuncia y me han hecho una carta que no vale nada. No me han hecho valer mis derechos aquí en México porque no soy ciudadano de aquí», destacó.

«Cuando yo entré me dijeron que no podían hacer la denuncia, porque yo no tengo papeles de aquí, entonces me dijeron lo que ellos quisieron», concluyó el desesperado hondureño.

