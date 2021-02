Joven hondureño sobrevive a un atentado y luego decide emprender con negocio

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Fredy Daniel Barrientos es un joven emprendedor a quien un asalto le arrebató la movilidad de sus piernas, pero ese hecho no pudo arrebatar sus sueños. Hoy, Freddy tiene su propio negocio al que bautizó Asados sobre Ruedas.

Daniel Barrientos habló con Tiempo Digital y relató su testimonio de vida y cómo ha vencido todos los obstáculos que le ha puesto la vida estos últimos 5 años.

Barrientos contó que hace 5 años (cuando tenía 23 años) fue víctima de un asalto a la altura de la colonia Monseñor Fiallos, ahí recibió un impacto de bala, que pondría en peligro su vida.

“Iba a comprar comida y me asaltaron, producto del asalto recibí un impacto de bala y fui trasladado al Hospital Escuela, donde estuve 22 días”, recordó.

Casi un mes sin poder moverse

El joven dijo haber estado consciente todo el tiempo en el hospital, pero pese a ello no podía moverse y estuvo cerca de perder la vida.

“Sufrí mucho en el hospital, estuve consciente de todo lo que sucedía y estuve a punto de morir, pero mi madre estuvo ahí en todo momento para mí y me salvó”, detalló.

El paso por el hospital tuvo su momento más crítico cuando por descuido, sus enfermeros no le colocaron de forma correcta el oxígeno, relató. Añadió a sus testimonio que eso casi le provoca la muerte.

“Yo estaba prácticamente muerto, pero mi mamá madrugó ese día para verme y notó que yo estaba sin oxígeno. Tuvieron que resucitarme con choques eléctricos, gracias a ella estoy vivo”, puntualizó.

La noticia que cambió su vida

“El doctor fue muy directo conmigo, me dijo que no volvería a caminar. Yo agradecí, pero le dije que él no era Dios para decirme si yo volvería a caminar”, afirmó Barrientos.

El joven dijo que en ese momento sintió mucha tristeza, pero él siempre ha sido optimista y ha confiado siempre en Dios.

“Gracias a Dios, mi familia me ha apoyado siempre y me han apoyado en todo y han estado a mi lado en los momentos más difíciles”, añadió.

De una idea entre primos a una realidad

“Luego de un tiempo y el apoyo de mis amigos, traté de retomar mi vida normal, comencé a salir y a sentirme mejor”, externó.

Freddy explicó que una de las personas más especiales en su vida ha sido su primo, con quien siempre habló de sus proyectos y planes.

“Gracias a él nació el negocio, y hemos trabajado juntos para salir adelante de todos los problemas como el factor pandemia”, reveló.

“Comenzamos vendiendo tortas y comidas sencillas, pero ese fue el inicio de Asados sobre Ruedas”, contó.

Origen del nombre

Freddy toma su condición con una actitud positiva y además comentó que ha tomado esa adversidad como fuente de inspiración.

“El nombre y el eslogan es porque este negocio quiere dar un mensaje, que a pesar de mi discapacidad los limites están en la mente, por eso somos sabor sin límites”, afirmó.

Un joven trabajador y agradecido

El joven emprendedor hizo un llamado a la población a no dejarse vencer pese las dificultades e instó a la población a trabajar y luchar por sus sueños.

Asimismo, afirmó que Dios cuida de todas las personas trabajadoras y de buen corazón, que son mayoría en Honduras.

“Cuando hay trabajo honrado, no hay razón para avergonzarse y Dios lo bendice a uno”, concluyó.

Si algún hondureño quiere apoyar el emprendimiento de Freddy Barrientos puede seguir a Asados sobre Ruedas, en Instagram, o llamar al número 9430-9799.

