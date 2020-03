Hondureña en Suiza infectada con Covid-19: «he seguido todas las instrucciones»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Hace unos días una hondureña radicada en Suiza dio positivo a Covid-19. Hoy la connacional confirmó que se encuentra en tratamiento en su domicilio en esa nación europea. Carolina Bocanegra reside en Suiza desde el 2008 junto con su esposo y sus dos hijos.

La hondureña contó a un medio local de Honduras que actualmente se encuentra con dos respiradores. Además, agregó que hoy presentó algunos problemas para poder respirar.

«Ayer recibí los resultados de los exámenes que me hicieron. La razón por la que me los hicieron es porque soy categorizada como paciente en riesgo bronquial desde pequeña». contó la connacional.

De la misma forma, Bocanegra aseguró que ella ha estado controlada del asma y de sus alergias. A reglón seguido, contó que días atrás sintió algunas molestias.

Sentía como que me iba a dar gripe, así estuve hasta el miércoles pasado. Llegó un momento en que no podía respirar, tenia una sensación de ahogo y me asusté porque no era normal», contó.

Seguidamente, contó que al ver que no era normal lo que tenía procedió a llamar a un médico. Además, dijo que el Gobierno de ese país primero los llama por teléfono antes de enviarlos a una consulta médica para evitar contagiar a otras personas.

Siguió contando que le dijeron que si su estado de salud se complicaba, que llamara el viernes (semana pasada). Me mareaba, me sentía muy mal, no me llegaba el aire y llamamos al doctor, tuve una consulta medica y al tener mi historial medico consideró necesario hacerme el examen del coronavirus».

Carolina: «Los bronquios los tenia bien afectados, debido al Covid-19»

Después de la consulta telefónica, a Carolina el doctor le dio una cita sin esperar mucho tiempo. «Me revisó los pulmones, los bronquios y ver como estaba mi estado en general. El doctor me comentó que los bronquios los tenía bien afectados porque tenía síntomas de asma e independientemente de cualquier virus que tuviera tenia afectadas las vías respiratorias», añadió.

Seguidamente, la connacional contó que le recetó cortisona por 15 días y dos inhaladores por las mañanas y la noche.

Continuo contando, que el sábado se sintió mejor, pero que aun el domingo seguía con medicinas y que estuvo muy mal de sus vías respiratorias.

«El lunes tenía la cita para ver el resultado de mi examen y para revisión de mis vías respiratorias y en efecto el resultado dio positivo. El doctor me lo explicó: por los momentos, a pesar de tener asma, mis pulmones están bien y que la saturación del oxígeno era aun suficiente para poder respirar», contó Bocanegra.

«He estado con mareos por la falta de aire»

De la misma forma, contó que hoy se ha sentido mareada debido a la falta de oxígeno y que inclusive tiene que estar sentada para poder respirar.

«He seguido todas las instrucciones para poder evitar contagiar a los demás, he mantenido la distancia, me lavo las manos a cada momento. Casi no he salido de la casa, solo al supermercado», contó Carolina.

Debido a que algunos de sus familiares presentaron síntomas de Covid-19, la hondureña contó que la doctora le dijo que no era necesario que ella estuviera aislada en un cuarto.

«Los doctores me ha recomendado estar en reposo. Además guardo distancia de mis hijos, no los abrazó ni los beso», añadió.

Por ultimo la connacional pidió a la población hondureña acatar las medidas de protección y ser solidarios ante la crisis que se ha generado por el Covid-19