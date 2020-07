Hondureña Dunia Elvir gana sexto Premio Emmy por su trabajo periodístico

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Gracias al trabajo periodístico que realiza en la cadena Telemundo, la hondureña residente en Estados Unidos, Dunia Elvir, se agenció con un nuevo y su sexto Premio Emmy.

Debido a la crisis del COVID-19, varios eventos han sido suspendidos pero no impidió que realizarán la entrega de los Emmy, premios a la excelencia periodística. Una actividad que se realizó el pasado 18 de julio. Este año la ceremonia fue de forma virtual.

La connacional que trabaja en Telemundo 52 de Los Ángeles, ganó un Emmy en la categoría «LIVE COVERAGE OF AN UNSCHEDULED NEWS EVENT» (Cobertura en vivo de un evento no programado), es decir, breaking news o noticia de último minuto.

Elvir, en una de sus publicaciones, expresó: «Para mí es un honor tener 20 años en Telemundo. Formar parte de la familia de Telemundo 52 es un privilegio y una bendición de Dios. Gracias a ustedes por su cariño y sintonía, gracias a mi familia por el apoyo y amor incondicional».

Elvir, con seis Emmy en su carrera periodística

Ante la invaluable entrega a su labor, no es la primera vez que la premian. El año pasado, Elvir, originaria de La Ceiba, fue galardonada con dos Emmys. En total ya tiene seis.

Además, hay que mencionar que, a lo largo de su carrera, ha tenido la oportunidad de entrevistar a varias personalidades. Entre los personajes figuran:

Tony Blair (ex primer minis­tro de Inglaterra)

Vicente Fox (ex­presidente de México)

Ricardo Ma­duro y Manuel Zelaya Rosales (ex­presidentes de Honduras)

Anthony Hopkins

Benicio del Toro

Sylvester Stallo­ne

Salma Hayek

Arnold Schwar­zenegger, entre otros

Dunia Elvir nació en La Ceiba, sin embargo, en su adolescencia se mudó a los Estados Unidos. En 1988 inició su aventura de trabajar en los medios de comunicación; comenzó como asistente de camarógrafo, después pasaría a trabajar en la radio y ahora destaca en la televisión.

