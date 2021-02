Hondureña relata cómo la virgen de Suyapa «la curó» durante un sueño

TEGUCIGALPA. La historias de fe y sanación por la «intercesión» de la Virgen de Suyapa son interminables. Cientos de hondureños, año a año, muestran su agradecimiento a ‘la patrona’ de Honduras por los milagros recibidos.

Una de estas historias es la de doña Teresa Rodríguez, una fiel creyente y devota de ‘la morenita’. Desde una edad muy temprana, ha tenido una conexión increíble con la Virgen, la cual es «inquebrantable».

Doña Teresa comentó cómo la Virgen de Suyapa la curó de una enfermedad a través de un sueño. Su padecimiento era bastante grave, un dolor intenso en el estomago. Un día le pidió a la Virgen que la curara y le concedió el milagro.

«Yo le pedía de todo corazón que me quitara este dolor. ‘Dame una medicina buena’, le decía. Yo me dormí, soñé con ella y ella me dijo ‘¿Te duele el estómago?’, ‘sí’, le dije yo, entonces me dio una pastilla. El día que yo desperté amanecí buena, a la vez, a mí nunca jamás me volvió a doler el estómago”, asegura la señora.

Encuentro con la patrona de Honduras

Doña Teresa destacó que este no fue su primer encuentro con ‘la morenita’, pues, cuando tenía apenas 12 años, ‘la virgen’ se manifestó frente a ella de una manera asombrosa. Ese día vivió en carne propia las famosas historias que se relatan sobre ella.

«En ese tiempo yo estaba bien cipota, creo que tenía como 12 años, yo me llevaba en la iglesia con el sacristán que se llamaba Felipe Moncada. Llegaron a traerla, la gente dijo que no se la podían llevar así, pero los otros dijeron que sí se la iban a llevar», dijo doña Teresa.

«El sacristán quiso abrir la puerta y no se pudo, la llave no se movió. Después intento el padre, no se movió la llave, se le pidió el permiso a la gente para llevarla, fueron a buscar señores de edad y dijeron que si alguien se hacia responsable de la llave, sí la iban a prestar», añadió.

«Entonces, pusieron a doña Laura de Lozano, ella se hizo cargo de la llave, así lograron abrir y sacaron a la Virgen de Suyapa. Se la llevaron, pero ya con permiso», detalló doña Teresa.

Así como la historia de fe de doña Teresa, son miles que han ido recorriendo la historia de Honduras, tanto desde la aldea de Suyapa como a nivel nacional.

