COVID-19: En países como Honduras, solo 1 de cada 10 personas tendrá vacuna

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Cerca de 70 países pobres o en desarrollo, como Honduras, solo podrán vacunar a una de cada diez personas contra el COVID-19 en el 2021, advirtió People’s Vaccine Alliance.

Según el organismo internacional de control de vacunas, los países ricos han comprado suficientes dosis de vacuna contra el COVID-19 para inmunizar a sus poblaciones. Algunos, incluso han adquirido tres veces más de lo necesario para vacunar a sus habitantes a finales de 2021.

Debido a lo anterior, la People’s Vaccine Alliance aseguró que en muchos países, solo una de cada 10 personas podrá recibir una vacuna para fines de 2021.

Las naciones más poderosas representan solo el 14% de la población mundial, sin embargo, poseen más de la mitad (53%) de las vacunas más prometedoras.

Mientras países en desarrollo como Honduras, dependen de la gestión del grupo de vacuna COVAX y de sus alianzas con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los más pudientes tienen firmados acuerdos con las tres principales productoras de vacunas anti-COVID.

Situación de Honduras

La científica y microbióloga hondureña, María Elena Bottazzi, co-dirige el desarrollo de la vacuna contra COVID-19 en la Escuela de Medicina de Baylor los Estados Unidos.

Bottazzi charló con Diario Tiempo Digital, acerca de la situación mundial de las vacunas anti-COVID y pronosticó cómo podría ser la situación en Honduras.

«Aunque hubiera suficientes dosis de las vacunas de Pfizer y Moderna, los únicos países que pueden recibir la vacuna son los que tienen la capacidad de manejar y mantener las vacunas a esas temperaturas de ultra congelación», manifestó.

También explicó que la vacuna elegida por COVAX, que será la que tenga más posibilidades de llegar a Honduras, será aprobada por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

«Serán muy pocas dosis las que se recibirán al principio. Mediante COVAX, Honduras recibirá gratis vacunas para el 20% de población. Se le va a dar prioridad a las personas de alto riesgo, adulto mayor y el personal de salud», detalló Bottazzi.

Asimismo, adelantó que las vacunas para este 20% de hondureños (1.8 millones aproximadamente), no llegarán de inmediato «porque no habrán suficientes».

«Honduras ha decidido mantener un gran rigor de control de calidad. Por eso recibirá las mejores vacunas al trabajar con el COVAX y el fondo rotatorio de la OMS/OPS. No ha hecho negociaciones bilaterales que podrían ser peligrosas», agregó.

Diario Tiempo también contactó al médico especialista en cuidados intensivos, Hugo Fiallos, quien expresó que estos pronósticos son «muy realistas y lógicos«.

«Esto no es sorprendente. Honduras es un país pobre y no puede comprar vacunas, y las donadas por OMS, no cubrirán las 100% de la población», sostuvo.

Según el doctor Fiallos, Honduras no tendrá prioridad para recibir la vacuna ya que «es un país de población joven, por lo tanto, no pertenece a los grupos de riesgo».

«No tenemos un alto índice de obesidad, de hipertensión y diabetes dentro de la población hondureña; lo anterior, junto con edad avanzada, constituyen los grupos de riesgo, por tanto no podemos esperar prioridad».

Distribución actual de vacunas

Las vacunas de Moderna irán en un 100% a países adinerados.

irán en un 100% a países adinerados. El 96% de las de Pfizer y Biontech están destinadas a este grupo de naciones.

están destinadas a este grupo de naciones. Las producidas por AstraZeneca serán distribuidas en 64% de países en desarrollo, pero los principales son China e India.

El grupo instó a las compañías farmacéuticas a compartir su tecnología y propiedad intelectual con la OMS. Además, pidió a los gobiernos que se comprometan a enviar vacunas al mundo en desarrollo, con el fin de cerrar la disparidad económica entre las naciones.

