Dígitos y horarios: ¿Quiénes pueden salir este lunes en Honduras?

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Este lunes, 26 de octubre, solo un grupo reducido de la población tiene la autorización para circular en las vías públicas de Honduras, esto debido al toque de queda establecido por las autoridades.

Nada más las personas cuya tarjeta de identidad, pasaporte, o carné de residente finaliza con los dígitos 0 o 1 pueden transitar. El toque de queda fue ampliado anoche hasta el domingo 1 de noviembre.

Lo anterior está estipulado en las disposiciones emitidas por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) para prevenir la propagación de contagios de COVID-19.

La única excepción que contempla la normativa es para aquella porción del pueblo que, por su profesión u oficio, tienen un permiso especial (salvoconducto digital) que les autoriza para circular sin restricción alguna.

Pero si usted desea salir para realizar turismo interno, también puede hacerlo. Solamente debe obtener un salvoconducto turístico para circular libremente.

Horario para circular este lunes

El horario establecido por la Secretaría de Seguridad y SINAGER, para que las personas salgan a hacer sus diligencias, es de 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche.

Los adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres embarazadas deben ser atendidos en un horario especial de 7:00 a 10:00 de la mañana.

Y, tenga presente que, aunque salga o se mantenga en casa, debe estar al pendiente de Diario TIEMPO Digital para conocer lo último en noticias

Fase 1 y 2 de la reapertura económica

Las ciudades y municipios continúan bajo la «fase 1 y 2» de la reapertura gradual y ordenada de la economía. Siempre y cuando cumplan todas las medidas y protocolos establecidos por SINAGER.

Los diferentes comercios que ya se encuentran en funciones deben de cumplir con todas las medidas de bioseguridad. De no ser así se debe de reportar de inmediato al Sistema Nacional de Emergencia 911 para que tome la denuncia y proceda a su cierre.

Si este lunes 26 de octubre usted puede circular, use la mascarilla en todo momento, recuerde que debe cubrir su nariz y boca, lávese las manos con frecuencia con agua y jabón, en caso de no tener esto al alcance, use el gel de manos a base de alcohol.

Y una de las más importantes, procure siempre mantener el distanciamiento social de 1.5 a 2 metros entre persona.

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn