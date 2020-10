COVID-19: ¿qué dígitos pueden circular este martes en Honduras?

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Las medidas dictadas la noche del domingo por la Secretaría de Seguridad, en el marco de la crisis por COVID-19, establecen que hoy, martes, circulan los ciudadanos con tarjeta de identidad, pasaporte o carné de residente que termine en dígito 0 y 1.

El toque de queda absoluto fue ampliado hasta el domingo 11 de octubre a las 11:00 p.m. Asimismo, el vocero de Seguridad, Jair Meza, informó que continúa el proceso de reapertura en la «fase 2» y dio buenas noticias a 31 municipios.

Los municipios, ubicados en 12 departamentos, a partir del lunes 5 pasaron de la fase de preparación a la «fase 1». Por lo cual, además de los comercios que atienden necesidades básicas se unirán las empresas autorizadas.

Para salir a abastecerse, hacer trámites bancarios u otras diligencias y compras, los ciudadanos deben tomar en cuenta el dígito de circulación y las medidas de bioseguridad. De lo contrario podrían ser sancionados por la Policía Nacional que sostiene operativos en cada ciudad.

Si posee salvoconducto digital o es parte del personal que atiende la emergencia, solamente debe portar su documentación e indicar a los agentes la razón de su salida.

Los horarios habilitados continúan de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. Mientras que para personas discapacitadas, de la tercera edad o embarazadas se autorizó de 7:00 a.m. a 9:00 a.m. para atención preferencial.

El uso de mascarilla en las calles, en los recintos de trabajo o comerciales es obligatorio, no respetarlos conlleva a una multa de L200. Cada sitio que visite debe cumplir con toma de temperatura, brindar gel antibacterial a base de alcohol y garantizar el distanciamiento.

Si identifica un lugar que no cumple con las normas puede reportarlo al Sistema de Emergencias 911, pues se trata de una falta muy grave.

Reintegro de la fuerza laboral en cada región

Por otra parte, debe recordar que con la reapertura económica se autoriza el reintegro de la fuerza laboral a sus funciones presenciales. Lo aprobado por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) indica:

Región #1 con el 80 % de sus empleados

Región #2 con el 60 % de sus empleados

Y región #3 con el 40 % de sus empleados

