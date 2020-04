Honduras Progreso en deuda con los salarios de sus jugadores

EL PROGRESO.- Varios clubes de la Liga nacional han entrado en crisis luego de la cuarentena por la crisis mundial de coronavirus. Asimismo, el Honduras Progreso, es uno de los clubes que tiene la deuda del salario con su jugadores.

Por lo que Elías Nazar también habló acerca de los pocos recursos que le quedan al club para salir de las deudas.

“Tenemos un mes de deuda con todo el plantel, estamos esperando las determinaciones de la Liga Nacional para poder seguir adelante con esta situación, estoy muy agradecido con los colaboradores del equipo que me respaldaron”, dijo Elías Nazar.

Y agregó: “Nosotros no tenemos deudas anteriores, nuestros problemas comenzaron con la pandemia. Ahora mismo no le podemos hablar a los patrocinadores para pedirles ayuda porque estoy claro que la situación es compleja y no están en condiciones de podernos apoyar financieramente”, dijo.

Pérdida con los patrocinadores

“Antes de que se declarará la pandemia hablé con la gente de la municipalidad porque es un patrocinador fuerte y el alcalde me dijo que era imposible porque todos los fondos se iban a destinar a la emergencia y es lógico por eso la liga debe pronunciarse de inmediato”.

Nazar exige a la Liga Nacional tomar decisiones de manera inmediata: “No poder ir a San Pedro Sula no es una excusa, ahora con la tecnología todo es posible, así que el pronunciamiento debe ser ya para proteger a los clubes que nos seguimos endeudando y esto en el futuro será un caos”.

“No estamos buscando un beneficio al pedir la anulación del certamen, estamos viendo más allá. Lo más importante es la vida. A este torneo le hacen falta 15 puntos y no puede haber un descendido, eso es claro. Tenemos que aprovechar esto para ordenar el fútbol, antes varios equipos decían que había que esperar para volver a jugar, ahora dicen que no tienen plata y esto va para largo, es hora de actuar”, cerró el directivo del Honduras Progreso.

