Honduras: Paciente con COVID-19 se pasea por negocios, asegura doctora

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Sin temor de causar un contagio masivo, un paciente hondureño que contrajo COVID-19 visitó un par de negocios mientras debía permanecer en aislamiento, reveló una doctora de Honduras.

La médica desveló que un equipo llegó al recinto donde, supuestamente, encontrarían al paciente para darle seguimiento al caso. No obstante, se conoció que no estaba allí, pues andaba realizando diligencias personales en un banco y una farmacia.

Fue en su perfil de Twitter donde la doctora relató la vivencia. La publicación generó múltiples comentarios, donde los usuarios evidenciaron su desagrado.

Es mas, la misma galena acompañó su testimonio de la frase: «tírense de un puente mejor», denotando su disconformidad con la falta de compromiso de los contagiados.

Seguido, la profesional de Salud explicó que procedió a reportar la situación a la coordinadora de Salud «del municipio» y a la epidemióloga a cargo, quienes, aseguró, coordinarán una escolta policial para el paciente.

Sin embargo, no especificó en qué lugar se suscitó el particular hecho. Un usuario comentó que es en Choloma, Cortes; la doctora no lo confirmó.

Hablaron con el paciente

La joven doctora especificó que, generalmente, evitan dar información del paciente para evitar el acoso y discriminación, pero debió hacerse una excepción. Ese acoso, precisó, implica hasta mareros intentando sacar a los pacientes de sus casas y amenazándolos de muerte.

Asimismo, mencionó que esperaron al paciente y dialogaron con él, explicándole por qué no debe salir y las repercursiones que podría tener esa decisión que tomó.

«Lastimosamente nos la pasamos reclamando al Gobierno que no actúa pero la población no colaborado en nada tampoco, es decepcionante», agregó la galena.

La circulación del individuo podría provocar un alza sustancial en los casos de COVID-19 en el país. Por ahora, 510 casos, según información provista por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER).

El número de paciente recuperados es de 30, mientras que 46 personas han fallecido por la enfermedad.

