Honduras: inicia la entrega de la nueva tarjeta de identidad en Comayagua

COMAYAGUA, HONDURAS. La mañana de este martes comenzó en el departamento de Comayagua la entrega de la nueva tarjeta de identidad, un momento que es muy esperado por la población hondureña.

La cede donde se comenzó con este proceso fue la escuela José Trinidad Reyes en Comayagua. Largas filas de personas esperaban que su documento llegara a sus manos para utilizarlo en las elecciones primarias del domingo.

Doña Rosa María Díaz fue la primera en recibir la nueva identidad esta mañana. Ella comentó que el proceso de entrega fue de una manera muy ordenada y al recibir el sobre lo abrió, lo revisó y todo estaba en orden.

Largo tiempo de espera

Doña Rosa comentó que el proceso de entrega de su identidad fue muy bonito y hasta emocionante para ella. La hondureña tramitó su documento desde el mes de diciembre del 2020.

«Cuando me la entregaron todo fue en orden, muy organizado, me volvieron a tomar fotos y el sobre me lo dieron sellado y adentro ya estaba mi identidad», manifestó la primera persona en recibir el Documento Nacional de Identificación (DNI).

Para reclamar su documento, doña Rosa dijo que presentó el recibo que se le brindó el día del enrolamiento y la tarjeta de identidad anterior.

Además, la ciudadana señaló que revisó todo de inmediato. Muy emocionada manifestó que estaba lista para ejercer su derecho al voto el próximo domingo 14 de marzo.

Un dato importante a destacar a la población, es que la tarjera de identidad vieja queda en manos del portador, no se tiene que regresar a nadie.

El Registro Nacional de las Personas (RNP) deberá publicar el orden y los centros educativos donde se seguirá repartiendo el documento. Hasta el momento, sobre el proceso de entrega hay muchas dudas.

