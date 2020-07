Honduras: El increíble proceso del desove de tortugas marinas

ISLAS DE LA BAHÍA, HONDURAS. El licenciado en Biología y además director de Conservación y Desarrollo Sostenible en Cayos Cochinos, Marcio Aronne, habló en exclusiva para Diario TIEMPO Digital sobre el increíble proceso del desove de tortugas marinas, una temporada que está próxima a iniciar en Guanaja.

En Honduras se han identificado cinco especies de tortugas; una de ellas que está ampliamente distribuida en el Pacífico como la Golfina, y una población reducida de tortugas Carey del Pacífico, que ocasionalmente se encuentran en los bosques de Mangle.

Se conoce muy poco acerca de la tortuga Carey del Pacífico, sin embargo, genéticamente es la misma especie que la tortuga Carey del Atlántico.

Mayormente, cuatro de estas especies de tortugas, llegan constantes a desovar a las playas hondureñas; solo tres se encuentran en zonas isleñas.

Nota relacionada – Desove de tortugas marinas en Guanaja: ¡nuevas vidas están por llegar!

Los nidos de las tortugas van entre 15 a 20 en una “temporada pico”. Aronne menciona que son poblaciones pequeñas en comparación con el desove en playas extranjeras. Pero no por esa razón dejan de ser importantes, ya que cada especie es esencial y única.

Las tortugas migran a través de las corrientes, llegan a las costas hondureñas, y cada dos años vuelven para desovar. Esto quiere decir que, si una tortuga llega en un año, tras cumplir el proceso en una de las playas, migra nuevamente.

Según informa Aronne, las mismas tortugas se han encontrado en Nicaragua, Belice, Puerto Rico, entre otros países. Esta migración la realizan para poder buscar alimento, en sitios donde haya arrecifes, mientras transcurren los dos años.

Dato interesante Las tortugas regresan a desovar al mismo sitio donde nacieron, debido a una sustancia que tienen en su cerebro llamada «magnetita», que es una especie de GPS para ellas.

Mayor incidencia en la noche

Según manifiesta Aronne, el de 90 % de tortugas que llegan a las playas lo hacen en durante la noche, y solo un 10 % en el día.

La única tortuga que se ha observado llegando a las playas es la tortuga hembra; el macho no lo hace, pues se encuentra en alta mar esperando que el desove termine para estar cerca de la hembra.

A las tortugas no les gusta ser interrumpidas mientras están en el proceso de desove, por eso prefieren la oscuridad; inician entre las 12 y 2 de la madrugada, con luna llena.

Además – Utila: inicia temporada de anidación de las tortugas marinas

Aunque hay factores adversos que afectan en proceso como los animales domésticos o los cazadores furtivos que venden sus huevos para hacerlos en platillos o boquitas, por la creencia de que son afrodisíacos.

Trabajo en equipo

Ellos trabajan en conjunto con la Fuerza Naval y si encuentran a una persona saqueando, le decomisan sus utensilios para que sirvan como evidencia; luego se decide si la causa implica una multa o prisión.

Cuando la tortuga está desovando no se le puede tocar, ya que esto hace que se detenga y deje de colocar los huevos. No obstante, algún cuidado puede colocarse atrás de ella para no causarle conflicto.

Existen voluntarios entrenados en las playas que avisan cuando las tortugas ya se encuentran en los lugares. Asimismo están pendiente por si ocurre algún inconveniente o si hay alguna amenaza para que se puedan reubicar.

«Mi satisfacción en cada temporada es ver a los voluntarios cuando ven a una tortuga, por todo el esfuerzo que ellos hacen. Ya que recuerdo cuando llegué hace 26 años, antes de ser biólogo», contó conmovido Aronne.

En junio, Utila vivió la maravillosa experiencia del desove y ahora está a punto de empezar en Guanaja. Las autoridades se preparan para resguardar a las tortugas marinas.

Nota para nuestros lectores:

Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: bit.ly/whatsapptiempo.