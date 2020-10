Covid-19 Honduras: de 5:00 AM a 10:00 PM, ¿a qué dígitos les toca salir hoy?

CORTÉS, HONDURAS. Ya es 20 de octubre de 2020, y como es costumbre des hace unos meses, tan solo un grupo reducido de personas, al menos en la teoría, tiene la autorización para circular en las vías públicas de Honduras, debido al toque de queda que continúa vigente.

Esta vez, tan solo quienes tengan un número de identidad, pasaporte, o carné de residente que termine en 8 y 9, pues así lo determinó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) para prevenir la propagación de contagios de COVID-19.

La única excepción que contempla la normativa es para aquella porción del pueblo que, por su profesión u oficio, tienen un salvoconducto digital que les autoriza para circular sin restricción alguna.

Nuevo horario de circulación

Por otra parte, recuerde que a partir de ayer lunes, el horario que estableció la Secretaría de Seguridad para transitar en las calles cambió. Ahora, usted puede salir de casa y hacer sus diligencias desde las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche.

Entre tanto, específicamente de 7:00 a 9:00 AM es el tiempo estipulado para que farmacias y demás establecimientos comerciales para atender a personas de la tercera edad, embarazadas y personas con discapacidad. Y de 09:00 am a 10:00 am para el sistema bancario.

El Covid acecha

Para evitar el contagio de la COVID-19, el SINAGER recalcó a la población que es indispensable que cumpla con los protocolos de bioseguridad, como utilizar la mascarilla, gafas o caretas protectoras, gel antibacterial y, sobre todo, mantener el distanciamiento social.

Recuerde que ante cualquier síntoma del COVID-19, puede llamar al Sistema de Emergencia 911 para que le indiquen los pasos a seguir. En su defecto, también puede acudir lo más pronto posible a los diferentes centros de triaje que se habilitaron en todo el país.

