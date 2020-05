Honduras desconoce «la magnitud» del Covid-19 como para reactivar economía

CORTÉS, HONDURAS. Si el Gobierno pretende iniciar una reactivación económica nacional, también deberá combatir de forma efectiva al Covid-19, porque de no ser así,entonces, que cada ciudadano regrese a sus trabajo no es seguro, según opinó economista Rafael Delgado.

«La emergencia sanitaria continúa, precisamente porque no se han implementado todas las medidas que las experiencias exitosas indican. Por alguna razón, el Gobierno todavía no hace pruebas masivas, y eso es necesario para identificar la magnitud de la pandemia», dijo Delgado a este medio de comunicación.

Desconocer la «Magnitud de la pandemia», ese es el gran problema de Honduras, no tener la certeza de cuánto en realidad se propagó ya el virus en su territorio nacional, debido a las pocas pruebas que el Gobierno ha hecho.

A juicio de Delgado, los números que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) brinda no reflejan el avance del Covid-19 en el país, y «Si no sabemos cuál es la magnitud de la pandemia, no podemos garantizar una reactivación económica segura», señaló.

«Esas cifras que presenta SINAGER todas las noches no son fiel reflejo de la pandemia que tenemos. Por lo tanto, como lo indican todas las experiencias exitosas, se debe hacer testeo masivo de la ciudadanía, para así detectar focos de infección.

Lea también: Villanueva: inspeccionarán que maquilas cumplan medidas anticontagio

Despilfarro y robo

Por otro lado, Rafael Delgado cuestionó que el Gobierno cuenta con «miltimillonarios recursos» que no se están invirtiendo de la forma correcta. Si el manejo de fondos fuese transparente, entonces, la situación actual sería diferente.

«Se han ido muchos (recursos) por la corrupción y despilfarro. Aun los hospitales no están equipados y no están dando una respuesta efectiva a la población infectada», declaró el economista.

Lo anteriormente dicho, «son las condiciones básicas para una reactivación económica con un riesgo bajo de contagio o que una nueva oleada se produzca», concluyó él.

Nota relacionada: SPS y Tegucigalpa: ¿Cómo se desarrollará la reactivación económica?

Nota para nuestros lectores:

Suscríbete gratis a más información sobre el COVID-19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: bit.ly/whatsapptiempo.