Honduras: cae la venta de cerdo mientras municipios se blindan

Honduras. El ingeniero Alan Reyes, de la Asociación Nacional de Porcicultores de Honduras (Anapoh) expone la crisis que están viviendo actualmente los productores de carne de cerdo y otros derivados por la pandemia del coronavirus.

«Nuestras ventas han caído, los mercados y supermercados están cerrados», asegura el hondureño. Pone como ejemplo al departamento de Cortés, en donde hay -desde hoy, hasta el 12 de abril- toque de queda absoluto y está cerrado.

Por ende, Reyes indicó en que «la dificultad radica en que nuestras producción vienen en nuestras granjas. El problema es que estos cerdos, que no están saliendo al mercado, los tenemos que tener en nuestra granja».

En consecuencia, «vamos a empezar con problemas de espacio, de liquidez porque los animales siguen comiendo, y la proyección que nosotros teníamos de un crecimiento continúa, el problema es la venta, no podemos comercializar».

Aseguró que hay miembros de la asociación que «han cerrado sus restaurantes, obviamente primero es la restricción, pero nos estamos viendo afectados».

Sobre las crías, el empresario dijo que no han detenido los procesos de gestación. «Son 115 de preñez y luego 178 días a mercado. La producción que yo traigo ahorita no la puedo detener, entonces se me va empezar a acumular el inventario en la granja».

Porcentaje de pérdidas

Alan Reyes afirmó que los pequeños productores de carne de cerdo «probablemente estén vendiendo a nivel local».

Sin embargo, algunas personas han cerrado entradas de pueblos o municipios y no están dejando entrar los vehículos. Esto, aunque reúnan los salvoconductos y cumplan con las normas de bioseguridad, enfatizó Reyes.

Para la gente de otras localidades se blindan y eso nos está impactando en las ventas hasta un 60% ó 70%. Mientras que los alimentos balanceados han caído alrededor de un 20 ó 25 por ciento porque hay clientes a los que se les está enviando.

Reyes auguró que si hay desabastecimiento no es por la producción, sino porque hay lugares a los que no permiten que entren los carros repartidores.

