Honduras aparecerá en serie Long Way Up; se transmitirá en Apple TV

REINO UNIDO. ¡Grandes noticias para Honduras! Long Way Up, una serie del diario de viaje de Ewan McGregor y Charlie Boorman, que se estrenará el 18 de septiembre en Apple TV, mostrará al mundo la belleza del territorio catracho.

El filme presentará varios lugares que los actores visitaron durante su recorrido por el occidente del país.

Cabe señalar que las escenas grabadas en Honduras se realizaron mediante la productora Jablo Productions junto con el apoyo de Marca País Honduras y El Instituto Hondureño de Turismo (IHT).

El reconocido actor de las sagas de Star Wars, Ewan Mc Gregor, visitó el territorio hondureño el año pasado. Sin embargo, esta nueva aventura la realizará en motocicleta como parte de ese nuevo proyecto cinematográfico y no podía pasar por alto visitar nuevamente el país cinco estrellas.

Según lo que se dio a conocer, la serie Long Way Up estrenará su primer episodio el 18 de septiembre. De acuerdo con McGregor, esa actividad comenzó como un sueño.

Un día examinaba el mapa en su hogar, cuando notó que era posible dar la vuelta al mundo con solo un corto salto a través del estrecho de Bering desde Rusia a Alaska. Eso lo motivó a crear esa especie de documental que trata de viajes por el mundo en motocicleta.

En ese sentido, los lugares que pudo visitar de Honduras fue La Mosquitia en 2001, cuando buscaba «La Ciudad Perdida» para un especial de BBC Travel.

Mientras que en 2019 visitó Choluteca y Copán donde conoció la belleza de los diferentes paisajes y observó la cultura del lugar junto a sus tradiciones.

Fascinantes viajes de aventura en moto

La serie Long Way Up estará disponible en Apple TV, y es el resultado de las aventuras de Ewan y Charley y sus fascinantes viajes. Ese trabajo trata sobre dos amigos que viajan juntos por el mundo, conociendo cientos de personas, culturas y tradiciones. Esta vez su travesía los llevó a la zona del occidente de Honduras.

Los actores de estas aventuras en motocicleta McGregor y su amigo Boorman a principios de la década de 2000, montaron en motos de aventura BMW GS de gran calibre por todo el mundo (Long Way Round) desde el Reino Unido (Long Way Down).

A partir de ese momento empezaron a compartir sus increíbles y alocadas aventuras a través de televisión. Esta vez surgió una nueva serie y esta seguirá a Ewan y Charley en su viaje por Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Centroamérica y México.

De igual forma, se unen los colaboradores de la serie, los directores David Alexanian y Russ Malkin. Estos seguirán en sus Rivians electrónicos a los actores para estar al pendiente de ellos siempre.

También se dice que en total han recorrido 20.000 kilómetros y filmado durante 100 días. Es una ruta por la que han pasado 16 pasos fronterizos y 13 países. Long Way Up constará de 11 episodios que completará la oferta del catálogo de Apple en la apuesta televisiva.

