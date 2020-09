Homilía: «La Ley Electoral es fruto de negociaciones bajo la mesa»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El evangelio de este domingo, 13 de septiembre de 2020, hace un llamado al perdón como base de la convivencia humana, porque este nace de la experiencia de haber sido perdonado por Dios, dijo durante la homilía el cardenal Óscar Andrés Rodríguez.

“El que ha experimentado la misericordia del padre, no puede andar calculando los límites del perdón y de la aceptación del hermano. El perdón no tiene límites”, agregó el líder católico.

A renglón seguido, expresó que quien se niega a conceder el perdón, se castiga a sí mismo y se hace daño, aunque no lo reconozca. “El odio es como el cáncer que corroe a la persona y envenena las relaciones humanas”.

La vida no será igual después de la pandemia

Por otro lado, el cardenal Rodríguez se refirió a la tan sonada «apertura inteligente«, asegurando que un buen número de hondureños, no respetan las medidas de bioseguridad ya impuestas por las autoridades.

«Hoy en día se está hablando mucho de la apertura inteligente ¿qué significa eso? que en Honduras, después de la pandemia, puede ser inteligente, pero en algunos aspectos es lo que menos falta: la inteligencia. Vemos tantas personas que irresponsablemente no siguen las medidas de bioseguridad», dijo el sacerdote.

Asimismo, advirtió que la pandemia no terminará este año.»Las personas que piensan que eso es todo y se puede volver atrás, es un error, miren otras grandes naciones y ciudades que quisieron regresar, pero volvió también el contagio, la vida no será igual después de esta pandemia, porque no piensen que va a terminar a final de año porque mágicamente aparecerá una vacuna ¡no nos engañemos!«

Mensaje a los políticos

«En esta jornada todos está mirando la famosa convocatoria a elecciones internas, en una Ley Electoral que va y viene, fruto de negociaciones bajo la mesa, sin honestidad y sin verdad», aseveró el cardenal.

En ese sentido, agregó que, «la mentira nunca nos podrá conducir a la paz porque la mentira es hija del demonio. Entonces una apertura inteligente lleva a la verdad que es el señor Jesús«.

«Ojalá los políticos entiendan que la apertura inteligente les toca a ellos, no piensen que una apertura inteligente es volver a las mismas maniobras del pasado, mentiras y odio; el que no se reconcilia consigo mismo, no puede ser un buen político, apertura inteligente no es querer tapar el Sol con un dedo», agregó.

Finalmente, el máximo representante de la iglesia Católica enfatizó en la homilía, que el evangelio de hoy, «nos toca a todos para un buen examen de conciencia, hay que vivir reconciliados con nosotros mismos, porque el que no lo ha hecho, no podrá tener una apertura inteligente a futuro«, concluyó.

