HOMILÍA: «Solo Jesús puede descansar nuestro corazón inquieto»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. En la homilía de hoy domingo, el Cardenal Óscar Andrés Rodríguez dijo a los feligreses que en ocasiones el miedo entra «porque nos sentimos incapaces de llevar nuestras cargas».

Continuó diciendo que Jesús nos dice que «podemos aprender de Él: “Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón». Seguidamente, agregó que en la vida de Jesús la acción de gracias y la alabanza ocupan un lugar central.

Mencionó que el amor de Dios está en el origen de todo y en la raíz de todo. Al mismo tiempo, manifestó que la acción de gracias «nos» ayuda a reconocer nuestros dones, a conocer el gran don de la vida.

«Nadie se da la vida a sí mismo: la vida es el gran regalo de Dios, nunca suficientemente valorado… No la hemos decidido nosotros. Aunque nos parece muy normal existir, nuestra vida es un acontecimiento que podía no haber sucedido», expresó el máximo representante de la iglesia Católica de Honduras.

Por otra parte, el cardenal agregó que la acción de gracias es muy importante porque «nos» sitúa en la realidad.

Seguidamente expresó: «No podemos pensar que Jesús bendice a Dios porque los entendidos no entiendan. Sería mezquino pensar que Jesús se alegra porque Dios no se revela a alguien. Dios no puede tener privilegios con nadie. Lo que quiere decir es que el Dios de Jesús no puede ser aceptado más que por la gente sencilla y sin prejuicios».

Continuando con la homilía, el cardenal manifestó que se necesita recuperar la actitud de la alabanza y de acción de gracias que se ha perdido. Agregó que siempre se puede dar gracias.

Cardenal: «Jesús se dirige a todos los cansados, a los que andan sin sentido»

«Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados que yo les aliviaré», recordó el cardenal. Seguidamente dijo que es bueno escuchar «estas» palabras de Jesús». Y, sostuvo que son tres invitaciones las que Jesús hace: “vengan a mí”, “carguen con mi yugo” y “aprendan de mí”.

Por otra parte, prosiguió diciendo que en ocasiones hay situaciones en las que los cansancios y agobios pueden con nosotros.

«Por distintos motivos y circunstancias, a veces, nos podemos sentir cansados y la vida nos pesa. Las limitaciones personales, la enfermedad, nuestras frustraciones, los desencantos vividos, la situación de injusticia en el mundo y las dificultades de la misma Iglesia… Todas estas cosas pueden herirnos y dejarnos una sensación de pesimismo, de cansancio y de desesperanza», finalizó.

