HOMILÍA: Estigmatizar a los enfermos no es de cristianos

TEGUCIGALPA, HONDURAS. No tengan miedo a quienes pueden matar el cuerpo, porque no pueden matar el alma, ese fue el mensaje durante la homilía del cardenal Oscar Andrés Rodríguez.

«Estas palabras de Jesús resuenan hoy, así como hace más de 2,000 años atrás. Estas palabras dichas a sus discípulos trataban de motivarles para que se mantuvieran confiados a pesar de las circunstancias», manifestó el máximo representante de la iglesia católica en Honduras.

Asimismo, el cardenal manifestó que el miedo solo se puede combatir con la fe en Dios, pues eso «nos llena de esperanza».

«No teman a nada ni a nadie, aunque nos cueste. Aunque no seamos comprendidos ni entendidos, aunque nos parezca que todas son dificultades, el Señor nos pide que no cedamos», continuó diciendo.

En ese sentido, hizo énfasis en que no hay que tener miedo a quienes quitan la vida, sino, a quienes pueden ocasionar la ruina definitiva. Seguidamente, dijo que Dios quita el miedo y da libertad.

Asimismo, manifestó que cuando no se tiene una experiencia con Dios, se queda expuesto al miedo: miedo a perder la vida, miedo a no ser aceptado, miedo a no ser amados, miedo al futuro y miedo a la muerte.

Cardenal: Rechazar al enfermo no es cristianismo

Por otra parte, el cardenal manifestó que él a veces siente tristeza cuando hay barrios que rechazan a los que están enfermos. Dijo que «eso no es cristianos».

«Una sociedad que rechaza al pobre, al enfermo, al desvalido y al migrante, no es una sociedad cristiana. Ciertamente tenemos que cuestionarnos», manifestó el cardenal.

Finalmente, dijo que se podrá vencer la pandemia, pero no como algo mágico, sino como un esfuerzo personal.

«El confinamiento cuesta, ciertamente cuesta, y llevar las mascarillas, también el distanciamiento con los nuestros, pero ese es el esfuerzo que tenemos que hacer», agregó.

