HOMILIA| «A pesar de las dificultades no perdamos la alegría»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Durante la homilía de hoy domingo, el cardenal Oscar Andrés Rodríguez pidió nunca perder la alegría a pesar de estar «en medio de estos tiempos que a nosotros nos parecen de incertidumbre y oscuridad, llenos de dificultades, lo primero que sorprendentemente se nos pide es no perder la alegría».

La homilía de hoy, dirigida por Rodríguez, se enfoca en las palabras dichas a la virgen María «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo… María, es una joven de Nazaret, un pueblo insignificante en todos los aspectos: lejos de Jerusalén, en una zona medio pagana, en una región subdesarrollada. A pesar de este contexto, este momento divide la historia».

Además, el cardenal añadió que estas palabras dichas a María es también para todos «nosotros». De la misma forma, menciona que se tiene que vivir con alegría, porque si no, el mundo sería oscuro y la vida se hace más dura.

Rodriguez continuó diciendo que no se trata de una alegría engañosa, sino una alegría que esta fundamentada en la certeza del amor de Dios. También, manifiesta que la felicidad del cristiano no se compra, por eso pide que no se pierda tampoco en las dificultades.

«Dios irrumpe en nuestra vida, nos llama por nuestro nombre, nos ama y nos dice: no

temas. Él nos libera de nuestros miedos y despierta en nosotros una gran confianza», agregó.

Fe en Dios

Por otra parte, el cardenal señaló que la fe en Dios no es una receta que sirve para resolver los problemas diarios. No obstante, dijo que «todo es diferente cuando uno vive buscando en Dios la luz y la fuerza para avanzar».

Además, el máximo representante de la iglesia católica de Honduras agregó que es necesario renovar la confianza en Dios, y que solo con él es posible un nuevo comienzo.

«Dios no se impone, no avasalla, sino que necesita de nuestra libertad, de que aprendamos a tener la necesidad de a elegir bien», dijo el cardenal.

