HOMILÍA: «Aquellos que sólo ven política, dinero y poder, están ciegos»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Jesús devolvió la vista a un hombre ciego de nacimiento. Así se narra en las sagradas escrituras, y esa historia fue la base para la homilía impartida hoy, en el día 26 del cuaresmario.

La porción bíblica que describe ese acontecimiento está en el libro de Juan, capítulo nueve y versículos 1-41. El cardenal Óscar Andrés Rodríguez ofició el sermón de ésta mañana.

El arzobispo tomó el pasaje mencionado y lo aplicó a la realidad que vivimos, y más aún, en el marco circunstancial de la pandemia de COVID-19.

El discurso que presentó indica que todos estamos ciegos de algún modo, pero debemos abrirnos ante Jesús para que él sea ese faro de luz que guíe nuestro andar.

Síntesis de un milagro

El líder eclesiástico planteó cómo actuó Jesús con esa persona discapacitada. Vio, según explica, más allá de lo evidente.

«Jesús ve más allá y ve su corazón, no se queda en la superficie. Le preguntaron, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? El señor les cambia la mente y les dice que ninguno», recordó.

Luego, continuó citando la historia, explicando el por qué de la ceguera.

«No es por su culpa que está ciego, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios y la misericordia de él lo haga un hombre nuevo y le restituya unos ojos que le ayuden a ver más profundidad», amplió.

Seguido, indica cuál, de la mano del mesías, fue el siguiente paso y qué significa el mismo.

«Pasa de inmediato a la acción, no le consulta por qué no tiene esperanza. Hace un poco de lodo y lo unta en los ojos del ciego. Con ese gesto pone ante los ojos que nunca ha visto la posibilidad de ser un hombre nuevo en plenitud. Invita a recordar que somos nada y venimos del lodo, pero podemos ser criaturas nuevas», describió el cardenal.

¿Qué resultado dejó la intervención del hijo de Dios?

El cardenal remembró cómo Jesús le dijo al invidente: «Ve y lávate en la piscina de Siloé». El hombre siguió la instrucción y regresó con vista; sus ojos y corazón se habían llenado de luz.

Misericordia que llena de esperanza

Rodríguez prosiguió en la homilía para aclarar lo que demostró Jesucristo con el milagro que efectuó.

Según explica, Jesús vio con misericordia al discapacitado y es así como ve a toda Honduras y al mundo entero.

El ciego, por su parte, representa la figura de la humanidad que está ausente de la luz, y que, por tanto, camina en tinieblas y no encuentra el sentido de la vida.

En ese sentido, dijo que: «Aquellos que sólo ven política, dinero, poder, placer sin reglas morales, están ciegos y hoy Jesús se acerca a todos y nos dice ánimo, recobra la vista».

Por el mismo lado, recordó las elevadas cifras de homicidios que actualmente registra nuestra nación, por lo que cuestionó: «¿Cuántas veces he repetido en esa misa dominicial que cómo es posible que en Honduras no recordemos el quinto mandamiento (no matarás)?».

En base con el pensar del religioso, ese es un tipo de «oscuridad» en la que está inmerso nuestro país. Por tanto, dejó entrever su expectativa de que, al menos en estos días de cuarentena, no se repitan esos «crímenes horrendos».

Llamado a la reflexión

Asimismo, el arzobispo tomó la ocasión para recordarle a la gente que la amenaza que significa el COVID-19 debe hacernos «reflexionar y seguir a Jesús, que es la luz del mundo».

De igual forma, invitó a los cristianos a sacar de la sociedad hondureña a la tendencia malsana de «juzgar y condenar a los demás».

Incluso, arremetió contra los medios de comunicación, diciendo que, a través de estos espacios, se destila odio. Exhortó a la prensa a estar llena de «esperanza«, ya que está «ciega y debe acercarse a Jesús».

Por último, Rodríguez concluyó la homilía instando a los católicos a seguir las invitaciones que presenta Dios; pues, su criterio es, que no basta con buenos deseos, sino que se deben llevar a la práctica las invitaciones divinas para que Jesús nos dé una vida llena de sentido y nos libremos de la ceguera espiritual.