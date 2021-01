Los hombres no te toman en serio cuando eres de estos signos zodiacales

DE MUJERES. Si eres de las mujeres que se pregunta por qué no logra formalizar una relación, el zodiaco explica la razón y nos revela cuáles son las chicas a las que los hombres no toman en serio según su signo.

Si bien es cierto, las estrellas y los signos del zodiaco han revelado cuáles son más compatibles en el amor, pero también muestran otra realidad sobre las debilidades que nos impiden concretar una buena relación de amor y contar con una pareja que nos satisfaga por completo.

El detalle no es que te enamores del hombre equivocado, sino que tú misma no te das tu lugar, no marcas las reglas y no eres clara con lo que quieres, a veces ni siquiera sabes qué buscas en una pareja. Los signos del zodiaco afectados por esta situación son varios, pero te contamos cómo darle un giro a la historia.

Lea también: DE MUJERES| Cosas que mejoran en tu cuerpo si tienes frecuente intimidad

Los signos:

Recuerda, todas merecemos una buena historia de amor, una pareja que nos respete, nos valore y nos dé nuestro lugar, pues si no es así, difícilmente lo hará su círculo cercano y no podemos estar jugando al ahora sí y mañana no.

Estas son las mujeres que no son tomadas en serio por los hombres según su signo del zodiaco:

Piscis

Eres muy relajada en las relaciones que formas aunque los vínculos que puedes crear son muy fuertes para ti. Lamentablemente te enfocas más en lo que puede ocurrir que en lo que realmente es y eso asusta a muchos.

Te gusta ver lo mejor en cada persona, entiendes las batallas, las circunstancias y a veces te pasas de paciente, por lo que terminas en una relación sin título en el proceso, hay que ser más concreta amiga.

Cáncer

Claro, no terminas en relaciones a medias como «amigovios» por gusto, pero te pasa más seguido de lo que te gusta admitir. Se supone que cuando alguien te dice que no quiere una relación te vas, pues tú buscas un noviazgo sólido porque tienes mucho amor por ofrecer, lamentablemente te enamoras de personas que no saben lo que quieren.

Es por ello que terminas en un ciclo vicioso donde pierdes el tiempo esperando que el otro cambie de opinión, te portas como la novia aunque no lo hagan oficial y creas tanto apego que te cuesta dejarle ir aunque no te dé tu lugar. Mereces más que un amor a medias.

Sagitario

¡Malas noticias1 eres tú la que inicia estas relaciones «no oficiales», pues haces sentir al otro como que no importa mucho y prefieres vivir el momento. Sientes que las cosas cambian, las prioridades también y de cierta manera has caído en la comodidad de tener algo “por mientras”.

No te gusta que alguien te haga sentir atrapada y te niegas a hacer promesas que no vas a cumplir, pero cuando ves hacia atrás observas que pasas el tiempo haciendo nada. Define lo que quieres y no te detengas hasta conseguirlo, no dudes de tu capacidad para amar.

Libra

Aunque sueñas con una historia de amor como de película, terminas en relaciones a medias aunque no te agrade. El problema es que no estás preparada para un compromiso de tal magnitud.

Necesitas trabajar más en ti, en tu bienestar, tu amor propio, pues caer en el error de enamorarte de personas que no están listas y las esperas pensando que van a cambiar si te quedas a su lado.

Géminis

No te gusta cerrarte a nuevas posibilidades pero también te gusta esa conexión que puedes formar con alguien especial. Prefieres estar en relaciones a medias porque así puedes salir con varios, pero por esa misma razón espantas al que más llame tu atención, es claro que no quiere compartirte.

Otro de tus errores es que cuando el otro no se quiere comprometer, no te muestras molesta y hasta le das toda la flexibilidad de aceptar lo que pueda dar, aunque sea menos de lo que mereces.

Tauro

Para este signo del zodiaco depende mucho de cómo se sienta hacia el otro. Crees que si estás convencida de que el otro es la persona de tu vida, tu paciencia y tu terquedad harán que vean lo maravillosa que eres y que se quede a tu lado, pero no funciona así.

Te conformas con menos de lo que mereces y menos de lo que deseas aunque estés consciente de que el otro puede dar más y no lo hace, no seas plato de segunda mesa, todo o nada.