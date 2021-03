Hombres y mujeres nunca podrán ser solo amigos, según expertos

DE MUJERES. ¿Es posible que un hombre y una mujer sean solo amigos? De acuerdo con los expertos, la respuesta es un poco más compleja que un sí o un no. Hay quienes lo consideran posible, pero también hay opiniones contrarias, pero en DE MUJERES, te compartimos algunas posturas que te ayudarán a tener un panorama más claro.

Justo como en la conversación de la película “Cuando Harry conoció a Sally”, existe un gran debate en aquellas personas que piensan que, la amistad entre un hombre y una mujer no existe, sin tener segundas intenciones, haciendo referencia que en la mayor parte de los casos los hombres no entablan una verdadera amistad con las mujeres, pues existe cierta atracción o tensión.

La ley de la atracción afirma que los opuestos se atraen

Esto quiere decir que el cliché más clásicos de todos, como «Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus», describe a la perfección que existen diferencias evidentemente físicas como psicológicas, según con la naturaleza biológica. Por ejemplo, a la gran mayoría de las mujeres les gusta hablar, mientras que una gran mayoría de los hombre no tanto, por lo que sí hay una amistad.

A las mujeres les gusta salir con hombres, porque no hablan mucho lo que significan que las escucharan. Así que tanto hombres como mujeres pueden ofrecer algo que a nivel de género no se ofrece por sí mismo, esto quiere decir que entre la amistad de hombres y mujeres aportan nuevas perspectivas y formas de pensar. Entonces, basándonos en esa lógica, sí existen amistades genuinas entre hombres y mujeres.

Diferencias también pueden ser atracciones

También, está la otra parte, que los opuestos se atraen y es la atracción genuina de querer ser algo más que amigos. Para algunos, esa es la parte que más miedo da y también es la más incómoda, pues tratas de buscar señales de que tu amigo está enamorado de ti también, convenciéndote que no tienes sentimientos románticos hacia tu mejor amigo o amiga.

Sin embargo, a veces enamorarse de tu mejor amigo no es la mejor idea, pues aunque puede ser un puente hacia algo más, por otro lado está si la otra persona claramente no te corresponde de la misma forma. Entonces, es ahí cuando surge un gran problema, por lo que a veces es importante poner unos límites, para no perder la amistad y ese lazo tan especial:

Define tu amistad

Pasa tiempo en grupos, en lugar de salir uno a uno con tu mejor amigo

Encuentra distracciones

Rodéate de otras personas.

