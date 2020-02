Hombre se declara homosexual al salir de audiencia con su exesposa

TEGUCIGALPA-HONDURAS. Un hombre se declaró homosexual públicamente este jueves luego de salir de una audiencia de conciliación del juzgado móvil de Paz ubicado en la colonia Villa Vieja de Tegucigalpa.

Se trata del señor, Victor Manuel Salgado Salgado de 38 años de edad, quien es originario de la comunidad de la Estancia, perteneciente al municipio de San Antonio de Oriente, Francisco Morazán.

De acuerdo con medios locales, don Victor tiene una carta de libertad por el delito de violencia doméstica en contra de la señora María Elsa Salgado Salgado quien era su pareja desde hace doce años. Ellos se separaron y ahora han quedaron en conflicto.

Según el reporte, el hombre se comprometió a pagar 1,200 lempiras mensuales para la manutención de su hija.

Ante ese contexto, el hombre tomó la decisión de declararse homosexual públicamente a través de un medio televisivo del país. El hecho insólito acaparó la atención de los telespectadores quienes no salían de su asombro.

Todo inició cuando el periodista le consultó sobre la demanda interpuesta en su contra. Don Victor aseguró que quincenalmente le depositará 600 lempiras a su ex pareja.

Posteriormente, el comunicador le consultó si era verdad que él maltrataba físicamente a su ex mujer. A eso él contestó: “Yo nunca la he golpeado, aunque ella dice lo contrario”. Yo no tengo necesidad de eso porque soy gay. Me declaró gay porque por eso había caído en una depresión por tener una doble vida. Hasta amenazas a muerte había recibido por eso”, manifestó el entrevistado.

Su pareja perfectamente sabía que él era homosexual

En ese sentido, don Victor afirmó que su expareja perfectamente sabía que él era gay. Y que solo por quedarse con su casa le encubrió lo de su orientación sexual.

“Ahora lo que yo quiero es que no me amenace la familia de ella y ni ella. He sido amenazado por ser gay porque en este país pareciera que nosotros los gay no tenemos derechos a vivir. Ella me amenaza y me discrimina donde quiera que me mira. Ella tiene un hijo con un primo mío pero como lo demandó él se fue huyendo mejor con otra mujer”, relató.

Interrogado sobre cuándo comenzó a ser homosexual, el compareciente expresó que es gay desde que tiene conocimiento. Y que durante el tiempo que estuvo viviendo con su expareja, siempre tuvo otra persona (hombre).

“Ella muy bien lo sabía que no me iba a acompañar nunca. Intentaron matarme en ese tiempo andaba bolo, drogado cuando me hice de ella. Estuve casi 9 años y medio metido en las drogas, las dejé, pero volví a recaer. Sin embargo, ahora tengo 3 años y medios que no consumo. Acepto frente a la sociedad que soy homosexual. La mayoría de personas me aceptan tal como soy, algunas que dicen ser religiosas no me aceptan será que no tienen hijos”, lamentó.

En cuanto a su nueva pareja, el hombre manifestó que si ha tenido varios que son de su comunidad, pero que por el momento está solo.

Doña Elsa: “Él me decía que era mentiras su homosexualidad”

Por su parte, doña María Elsa dijo que ella desconocía que don Víctor, su ex pareja, era homosexual.

“Si me hubiera dicho que era gay no me hubiese hecho de él. Yo me di cuenta que era gay desde que él tenía una caseta y se metía con sus hombres. Yo le cocinaba todo a él y él me engañaba siempre. Me decía que era mentiras y yo estuvo 12 años con él”, aseveró.

Asimismo, doña María relató que ella demandó varias veces a don Víctor, pero que él nunca cumplía las órdenes.

“La vivienda donde nosotros vivíamos es de los dos. Yo hice los adobes y todos los oficios de la casa, la cerámica y yo invertí todo allí. Los dos niños que tengo son de él y me las quiere dejar en la calle pero no va a poder. Él dice que yo lo amenazo y eso es mentira porque nunca lo he amenazado a él. Yo lo demandé para que le pase a la niña y él bien sabe que tiene las bolsas de comida en su casa”, señaló la señora.

Igualmente, prosiguió: “Yo lo demandé a él porque no es justo que los varones estén comiendo y la niña no. Un muchacho que tiene mujer camina encerrado con él. Mi hija lo vigió y lo confirmó”, declaró la demandante.

Don Victor: “Yo siempre he respetado a mi hija”

En cuanto a eso, don Victor retomó la palabra y manifestó que él a sus hijas siempre las ha respetado.

También aclaró que el hombre que menciona su expareja es un amigo que es como un hermano para él.

“Toda la vida me ha apoyado, pero nada que ver con él. Es como un hermano que quizás nunca tuve, aunque tengo varios. Mi familia me acepta, mi madre que es una anciana, y mis hermanas también. Yo me declaro homosexual porque he sido amenazado, con ella no quiero absolutamente nada y espero que se cumpla la orden de alejamiento de ella y su familia para que me dejen de hostigar”, finalizó el compareciente.