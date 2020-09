REDACCIÓN. Un caso verdaderamente aterrador ocurrió en EE.UU. el miércoles 2 de mayo de 2001, y es que, un hombre llamado como John Battaglia llamó por teléfono a su exmujer para que escuchara como él mataba a sus hijas, supuestamente como forma de venganza por una orden de restricción.

La dantesco que fue el doble asesinato hizo que en la nación de las barras y las estrellas la ciudadanía se uniera y pidiera justicia para Mary Jean, la mamá de las niñas. Y así fue, el hombre fue capturado, enjuiciado y condenado a muerte en 2018.

A la fecha, ya pasaron dos años desde que el caso se cerró, pero en septiembre del 2020 volvió a ser relevante luego de una publicación de Infobae, la cual, reveló más detalles de lo que ocurrió.

Él estaba enfurecido, había muchas chances de que quedara preso. Presionó para salir con las chicas. Generalmente, las llevaba a comer afuera.

Ese día Faith y Liberty no querían ir, pero él insistió. Mary Jean prefirió que no fuera a buscarlas por su casa y eligió un lugar neutral para el encuentro: el estacionamiento del Shopping Highland Park Village. Las despidió con un beso y se fueron en el auto de él.

John Battaglia se había separado de Mary Jean Pearle. La vida matrimonial había sido un infierno y ella lo había denunciado por violencia doméstica.

Aún así, siempre se había mostrado como un padre amoroso. Por eso, cuando las llevó a cenar como cada semana, la madre de las niñas no pudo imaginar el horror.

Mary Jean Pearle lo denunció por haber infringido la orden de restricción que tiene con ella. El relato de los hechos indica que el hombre entra al apartamento, con sus dos pequeñas hijas: Faith, de 9 años, y Liberty, de 6. Y cierra la puerta.

Ya les explicó a las chicas por qué esta vez no cenarán afuera. Les dijo que está triste porque ella lo quiere preso. Hace un rato llamó a su su ex suegra y le pidió que le diga a Mary Jean que lo llame al departamento, que las chicas tienen algo muy importante que preguntarle. Está nervioso, esperando que suene el teléfono. No hubo que esperar más que unos pocos minutos. John atiende enseguida y pone el altavoz.

Del otro lado de la línea, la mamá de las chicas pregunta qué necesitaban preguntarle. John ordena a Faith: “Pregúntale”. Faith obedece, como siempre, y dice: “Mami, ¿por qué querés que papá vaya a la cárcel?”

Mary Jean le pide a su marido que no someta a sus hijas a esta situación de tensión. Mientras trata de hacerlo razonar escucha a su hija mayor gritar: “¡No, papá, por favor, no lo hagas!”

Luego siente tres detonaciones rítmicas, separadas por pocos segundos. Mary Jean grita desesperada a sus hijas: “¡Corran, corran a la puerta!”. Alaridos y otra vez ese sonido que estalla cinco veces más en sus oídos provocando un terror paralizante. Y, entonces, escucha a su ex cargado de odio decir: “¡Feliz jodida Navidad!”.

Sus hijas habían salido con el permiso semanal a comer con su padre. Pero esta vez no habría cena. Era la noche del miércoles 2 de mayo de 2001, en el barrio Deep Ellum de la ciudad de Dallas, en Estados Unidos.

Testigo telefónico

Mary Jean Pearle supo enseguida que algo horrible e irreversible había ocurrido. La frase “Feliz jodida Navidad” era una clara referencia al incidente de la Navidad de 1999, donde ella había denunciado a John por violencia doméstica.

La venganza estaba consumada

Un rato más tarde, el hombre fue a un local de tatuajes. Ahí se hizo grabar en su bíceps izquierdo dos grandes rosas para recordar a sus queridas hijas.

No mucho después, fue arrestado por la policía que confiscó en su casa 16 armas de fuego.

El juicio contra John Battaglia comenzó el 22 de abril de 2002. El jefe de los fiscales a cargo fue Howard Blackmon. Al jurado le llevó solo 19 minutos, determinar la sentencia.

