HONDURAS. Un ciudadano de San Pedro Sula denunció que fue ignorado ayer lunes por un grupo de agentes de la Policía Nacional (PN) cuando solicitó acompañamiento luego de sufrir un atentado criminal.

Y es que, según la víctima, él volvía de la farmacia a eso de las 9:00 de la noche y «entre la 20 y 27 calle» de la ciudad, un sujeto en motocicleta disparó contra su automóvil, con la intención de matarlo, pero resultó ileso.

Me abandonaron, dice hombre que sufrió atentado

Automáticamente después del atentado, detuvo su carro, mientras que el criminal huyó. Instantes más tarde, todavía nervioso y con sus piernas temblorosas, vio que se acercaba una patrulla de la Policía, entonces, le hizo parada y contó a los agentes lo que recién había acontecido.

El joven hombre esperaba que los uniformados, cuyo lema es ‘Servir y Proteger’, le brindaran ayuda. Sin embargo, según sus palabras, la respuesta que obtuvo fue indiferente y desinteresada.

«Sí llegó la Policía, pero me dijo que no, que como no me pasó nada, que sólo fuera a poner la denuncia a la DPI (Dirección Policial de Investigaciones), y se fueron, me dejaron abandonado, prácticamente», denunció el ciudadano.

Entonces, él condujo su propio automóvil, el cual presentaba varias perforaciones de bala, hacia la Primera Estación de la Policía para contar a las autoridades lo que le había pasado.

