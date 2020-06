HISTÓRICO: Knicks anuncia a una mujer como su coach

ESTADOS UNIDOS.- Los New York Knicks se han acostumbrado a estar en las penumbras de la NBA en los últimos años y no será parte de los equipos que terminen la temporada regular en Orlando, al no tener opciones de calificar a los playoffs.

Sin embargo, podrían marcar historia en la liga al nombrar a la primera mujer coach, se trata de Becky Hammon.

Directivos de los Knicks tienen planeado reunirse con Becky en breve para una entrevista en la que se valorará su fichaje; y de concretarse, se convertiría en la primera mujer coach en la historia de la NBA.

Sin embargo, la exjugadora de New York Liberty y San Antonio Stars, no es la única opción para los Knicks, pues de acuerdo con estadounidenses, la franquicia neoyorquina valora también al español: Kenny Atkinson, Mike Miller, Chris Fleming, Darvin Ham, Tom Thibodeau, Mike Woodson, Mark Jackson y Jason Kidd.

¿Quién es Becky Hammon?

Becky, de 1.68 metros, cuenta con su propia leyenda en las duelas como una de las mejores exponentes de la WNBA. Se retiró en 2014 y comenzó su carrera como entrenadora.

Su dorsal fue el primero en retirarse en la historia de las San Antonio Stars en 2016, pero desde 2014 forma parte de manera formal de la NBA como coach asistente de Greg Popovich en los San Antonio Spurs.

El sueño de la NBA

Hammon será coach en la NBA tarde o temprano. Ya tuvo experiencia como principal coach de los Spurs, durante la Summer League, en Las Vegas, en 2015 y ha estado presente en entrevistas con otros equipos.

En 2018 fue parte de las entrevistas de los Milwauke Bucks y el año pasado se ofreció para dirigir a los Knicks a cambio de un contrato por cuatro o cinco años, sin embargo no se concretó.

