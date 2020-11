«Historias no contadas»: hondureña da voz a mujeres migrantes víctimas de abuso

TEGUCIGALPA, HONDURAS. «Historias no contadas», es un libro de la hondureña Leyla Flores, donde plasmó testimonios duros de abuso y violencia doméstica de mujeres que se vieron obligadas a migrar hacia Estados Unidos.

El libro que recopila el testimonio de 10 mujeres fue presentado por la Asociación Calidad de Vida y la Mesa de Mujeres Migrantes y Desplazadas.

Se conoció que «Historias no contadas» surgió de la experiencia que vivió como mujer migrante la autora del libro. Flores expone la travesía de féminas de distintas procedencias que comparten una historia de violencia de género.

«La idea de escribir estas historias de mujeres migrantes vino después de compartir tantos testimonios con mujeres que migraron a los Estados Unidos. Siendo originarias de distintos países, todas han vivido diferentes experiencias. Sin embargo, todas han vivido la violencia de género y sufrido el silencio en el que se sumergen las experiencias, experiencias reprimidas por años y en algunas ocasiones por toda la vida», dijo la autora.

Explica que el silencio de las mujeres tiene consecuencias negativas y que se traducen en enfermedades físicas y mentales que las alejan de una buena calidad de vida.

Experiencias ayudan a otras mujeres

Dijo que cuando estas féminas logran compartir sus experiencias ayudan a otras mujeres, muestran que no están solas y que otras también están pasando lo mismo.

«Mi compromiso con las mujeres fue narrar tal como ellas me contaron, no adornar, darles forma a sus relatos; no buscaba un análisis, pero cada quién lo encuentra. Buscaba hacer incidencia y lo he logrado, poniendo sobre la mesa cosas que no se han puesto», indicó.

De su lado, la investigadora y activista feminista, Jessica Sánchez, apuntó que el libro no solo habla de romper el silencio, sino también del silencio mismo.

«Estamos acostumbrando a callar. Frente a todo ese silencio, el libro de Leyda contrapone la palabra, es un aporte para la historia de las mujeres, sobre todo a nivel de crónica, es un testimonio. Los relatos hablan por sí solos y creo que esa es la riqueza del libro», comentó Sánchez.

Hay que agregar que Leyla Floreses originaria de San Pedro Sula y es una de las fundadoras de la Asociación Calidad de Vida.

