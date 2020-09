El propio gigante que dirige Mark Zuckerberg confirmó la versión. En un comunicado, Facebook confirmó que se trata de una prueba limitada, pero que podría acabar estando disponible para todos los usuarios si resulta un éxito.

«Estamos probando una nueva función que brinda a las personas la opción de ver historias de Instagram en Facebook, lo que facilita ver los momentos de las personas que te importan, independientemente de la aplicación que estés usando» reza parte del escrito.

Y prosigue: «Para ver las historias de Instagram en Facebook, las personas deben tener sus cuentas vinculadas y optar por la experiencia. Esta función respeta todas las configuraciones de privacidad existentes, y las personas en Instagram pueden optar por no tener su historia visible en Facebook”.

Fusionar o no: Es tu decisión

En resumidas cuentas, en cuanto la característica esté habilitada, podrás compartir tus momentos también con tus amigos o seguidores en Face. Para ello, necesitarás vincular las cuentas, por lo que es el usuario quien tiene el acceso manual a la opción.

Si no haces el proceso de vinculación, no podrán ver tus historias. Lo mismo ocurre si las personas en Facebook no te siguen en Instagram y viceversa.

¡Ojo con el circulito!

Es oportuno precisar que podrás identificar entre si estás viendo una story de Facebook o Instagram mediante el color del círculo que encierra la foto de perfil. Las historias de Face tienen círculos azules, mientras que en Insta son rosados con naranja.