HISTORIA con MÚSICA: The Beatles y la década que cambió al mundo (PARTE 31)

El 1 de junio de 1969, John y Yoko congregan a muchas personas en su suite del hotel Queen Elizabeth, en Montreal, durante su campaña ‘Peace in Bed’, para grabar la canción ‘Give Peace a Chance’, que se ha convertido en un himno a la paz en todo el mundo hasta nuestros días. Los créditos son de Lennon/McCartney por compromisos contractuales pero solo pertenece a John y Yoko, que la presentaron en el disco como grabada por la ‘Plastic Ono Band’.

El 7 de junio John y Yoko son entrevistados en el show de David Frost, en Inglaterra. En dicho encuentro, Frost intentó ridiculizar a Yoko, pidiéndole que explicara sus ‘raras’ esculturas y formas de arte. Yoko se defendió muy bien y terminó por convencer al público de que era una verdadera artista con cosas que mostrar.

Años más tarde John confesó que desde que se casó con Yoko no dejaron de hostigarla. Los medios, las fans, etc. la comparaban con Cynthia y decían que era un mono al lado de ella. John compuso la canción ‘Everybody has Something to Hide, Except for me and My Monkey’ (‘Todos tiene algo que esconder, except yo y mi mono’, haciendo ironía de la opinión de la gente. Agregaba después: ‘Es increíble cómo la gente puede llegar a ser tan cruel…. Se alaba la ‘belleza’ de mujeres horribles, solo por ser corteces y luego pueden decir que Yoko es un mono…. Creo que esta bien que a la gente le gustemos o no, pero cuando empiezan a dar su opinión, da asco… Vivimos la cultura del mal gusto’

El día 11 de junio el single ‘The Ballad of John and Yoko’ llega al número 1 en Inglaterra y en Estados Unidos, reafirmando la popularidad inmortal de Los Beatles.

El día 29 John, Yoko, Kioko y Julian se van de vacaciones a Escocia, donde pasarían varios días juntos para reforzar sus lazos, especialmente entre John y Julian, que nunca habían pasado verdadero tiempo juntos. John siempre se sintió un padre incompleto por dejar de lado a Julian durante sus primeros años, por dar preferencia a su intensa carrera musical.

¿QUE PASABA EN EL MUNDO EL PIMER SEMESTRE DE 1969?

5 de enero: en la ciudad de Derry (Irlanda del Norte), la guerra civil deja más de 100 heridos.

12 de enero: el grupo británico Led Zeppelin lanza su primer álbum, Led Zeppelin.

14 de enero: cerca de Hawái, una explosión en el portaaviones nuclear estadounidense USS Enterprise mata a 27 y hiere a 314.

15 de enero: la Unión Soviética lanza la nave Soyuz 5.

18 de enero: en la plaza Wenceslas de Praga (Checoslovaquia) el estudiante Jan Palach se prende fuego como protesta por la invasión soviética a su país. Fallecerá tres días después.

20 de enero: en Washington (Estados Unidos), el republicano Richard Nixon toma posesión como presidente.

24 de enero: la dictadura de Franco dicta la ley marcial en Madrid. Se cierra la universidad y son arrestados más de 300 estudiantes.

3 de febrero: el Congreso Nacional Palestino nombra jefe de la OLP a Yaser Arafat, quien asume la jefatura el día siguiente.

9 de febrero: en Everett (Estados Unidos), el piloto Jack Waddell hace el primer vuelo del Boeing 747-100 que duraría unos 75 minutos, conocido posteriormente como Jumbo.

13 de febrero: en Múnich (Alemania), los cirujanos Fritz Sebening y Wener Klinner, con el equipo quirúrgico de Rudolf Zenker, realizan el primer trasplante de corazón de la historia de ese país.

22 de febrero: en el cementerio de Collioure, en el 30.º aniversario de la muerte del poeta Antonio Machado, se reúnen numerosos poetas y escritores españoles en el exilio.

24 de febrero: en Estados Unidos se lanza la sonda Mariner 6 con destino a Marte.

2 de marzo: sobre Toulouse, el Concorde realiza su primera prueba de vuelo.