HISTORIA con MÚSICA: The Beatles y la década que cambió al mundo (PARTE 30)

REDACCIÓN. Cómo van queridos amigos de Tiempo Digital? Seguimos avanzando en el análisis de lo que fue el año 1969 en la vida de The Beatles….

Si tienes dudas, comentarios o sugerencias sobre nuestro blog, te invitamos a escribirnos al correo electrónico: musica.tiempohn@gmail.com

Mientras todos los Beatles andaban por diversos medios de comunicación, cada uno mostrando su vida propia, cada vez más incómodos cuando les preguntaban por The Beatles como grupo, intentando dar a conocer sus propios talentos e ideas individuales. El ‘monstruo de 4 cabezas’ se estaba desmembrando aceleradamente.

El día 9 de abril de 1969 se efectuó la penúltima sesión de fotos de The Beatles. Las sesiones se efectuaron en el Madingley Club en Willoughby Road en el Este de Twickenham en Londres, seguido por la mayor parte de las fotos tomadas en el número 4 de Ducks Walk, donde abordaron un bote para navegar en el río Thames. Si uno examina las numerosas imágenes de estas sesiones, se podrá dar cuenta de que a pesar de estar cada vez más distanciados, seguían teniéndose mucho cariño unos a otros. Esto contrastará enormemente con las últimas fotos que se tomaron juntos tiempo después.

El 11 de abril lanzan su primer single de ese año, con las canciones ‘Get Back’ y ‘Don’t Let Me Down’. El single alcanzó el número uno del chart el 17 de abril, permaneciendo allí por seis semanas, para un total de 17 semanas en las listas.

Lea también: HISTORIA con MÚSICA: The Beatles y la década que cambió al mundo (PARTE 29)

Hubo un problema con el lanzamiento del disco, el cual se retardó porque, al escuchar ‘Get Back’ en la radio de la BBC, Paul quedó disconforme y solicitó una nueva mezcla para mejorar el sonido. Esto generó que, luego de conocerse las canciones, el disco llegó a las salas de venta varios días después.

Otra novedad de este disco es que fue el primero y único en que un músico no Beatle participa en ambos temas del single, como es el caso de Billy Preston, quien toca el teclado.

El disco es alabado por Paul en particular porque muestra al grupo como una banda rock natural sin tanta electrónica de por medio. Esto le da frescura a los temas y sería una tendencia en las grabaciones futuras del grupo.

El día 22 de abril, John Lennon hace un gesto de reconocimiento hacia Yoko cambiándose el segundo nombre Winston por ‘Ono’, pasando a re-bautizarse como John Ono Lennon. Según él, eso fue un gesto de defensa de la igualdad de derechos hacia la mujer.

Poco tiempo después lanzaría un tema llamado ‘Woman is the Nigger of the World’. ‘Nigger’ es la expresión más despectiva que puede una persona usar para denigrar a la gente de raza afroamericana. En este tema John dice que la mujer es tratada como la ‘negra’ del mundo, intentando demostrar que tiene injustamente menos derechos que el hombre.

Por esos días The Beatles habían dejado todo botado en los estudios de Apple y se fueron cada uno por su lado, dejando todo el trabajo a Phil Spector y su equipo de producción.

Esto hasta que un buen día Paul llamó a George Martin y le preguntó si quería producir un nuevo disco de Los Beatles. Martin le contestó que sí, siempre y cuando todos los demás estuviesen de acuerdo. Paul insistió que así era, a lo que Martin le pregunto: ‘…Y John también?…’ Sí contestó Paul.

Cuando se re-encontraron, John se acercó a Martin y le dijo: ‘ Oye George, esta vez no queremos nada de tu mierda de producción,…… vamos a grabar casi en directo, como en los primeros tiempos….’. George Martin estuvo de acuerdo porque veía el entusiasmo que había vuelto a reinar entre los muchachos. Era como decir que toda la tensión que produjo tanto trabajo truculento y efectista en el ‘Album Blanco’ y en ‘Let It Be’ querían borrarla y demostrarse a sí mismos que podían grabar un disco completo como una verdadera banda de rock.

Con esta premisa se abocaron a grabar su último material, para el álbum ‘Abbey Road’, considerado más tarde como uno de los mejores de la historia del grupo.