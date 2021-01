«Chuchitos Delivery» es el peculiar emprendimiento que el joven hondureño, Fernando Duarte, creó durante la pandemia que, además de ofrecer el servicio de envíos, se caracteriza por brindar alimentos a perritos de la calle.

Duarte, de apenas 27 años de edad, es un fiel defensor de los caninos y es bajo esa premisa que combinó su emprendimiento con su pasión por los cachorros.

Pese a que el joven emprendedor ostenta el título universitario de licenciado en Educación Física y Deportes, la falta de oportunidades laborales, que se agudizaron con la pandemia del COVID-19 y los fenómenos Eta e Iota lo obligaron a emprender.

Fernando Duarte relató a TIEMPO Digital que no siempre fue asiduo defensor de los canes, su amor por ellos surgió hace siete años cuando le regalaron su primer mascota a quien llamó Luna.

Desde entonces, su amor por los perros se hizo incondicional y hoy dedica gran parte de su tiempo a ayudar a los cachorros más necesitados, es así como surgió el nombre de su negocio, dijo Duarte.

«Toda mi vida me han gustado los perros pero hace 7 años me regalaron mi primer perro que es hembra y se llama Luna. Desde que la tengo a ella comenzó mi amor, pasión y empatía por los animales. Ella me ha demostrado los fieles, amorosos y sinceros que son estos animalitos», contó Fernando.

Fernando tenía 3 empleos

Fernando, antes de iniciar con el emprendimiento, tenía 3 empleos; era coordinador de una escuela de natación de la Villa Olímpica, maestro de Educación Física en una escuela privada y entrenador personal. Sin embargo, la idea de iniciar como delivery se le ocurrió en la pandemia.

«Durante la pandemia estuve pensando en una forma para generar ingresos y así continuar manteniendo mis perros, de los cuales dos son rescatados. También debía cubrir mis gastos y mantener la labor que siempre he hecho de alimentar a los perritos de la calle, y empecé en septiembre del año pasado con el delivery», relató el hondureño.

Según Fernando, lo más difícil de emprender es que es un sube y baja, es decir que, hay días que son buenos donde se pueden generar ganancias y otros malos donde no se gana nada.

No obstante, aseguró que con lo poco que logra generar se sostiene él, sus tres perros y los animalitos que están en condición de calle y a los que él les lleva alimento.

«La meta que tengo a corto plazo es retomar cierta parte de los empleos que tenía anteriormente y que están suspendidos por la pandemia. Así como también continuar con mi proyecto de alimentar a los perritos en condición de calle», aseveró.

Hospital veterinario público

Fernando Duarte es originario de Tegucigalpa, reside en la colonia Miraflores y su familia lo apoya totalmente al punto que se siente orgullosos de él por la acción que realiza.

Uno de los sueños del joven hondureño es que el gobierno le preste más atención a la ley contra el maltrato animal y sobre todo que implementara un hospital veterinario público donde puedan ser atendidos todos los perritos, ya sea en condición de calle o que tengan dueño.

Si desea apoyar al joven a alimentar perritos de la calle o con sus servicios de delivery puede contactarlo mediante Facebook como Carlos Fer Duarte o por WhatsApp al +504 9539-5245.

