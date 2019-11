Historia Humana: Whitney Godoy reconstruyendo el rostro humano de la tragedia

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Whitney Godoy es una fotoperiodista que se encargó de humanizar a las personas que iban en la caravana migrante que salió de Honduras a finales del 2018. A través de su trabajo Godoy ha mostrado al mundo la dura realidad de los migrantes centroamericanos.

Niñez entre maras y pandillas

Durante sus primeros años de vida se crió en la colonia Los Pinos de Tegucigalpa, sector que ha sido considerado como uno de los más peligrosos por el control que las maras y pandillas ejercen.

Debido al control que las estructuras pandilleras practican sobre la población, la familia de Godoy se vio obligada a abandonar su casa y sus pertenencias «“Nosotros ya habíamos comprado terreno, casa y todas las cosas y de un día a otro, los mareros nos sacaron, nos quedamos sin nada».

Ella siempre fue muy apegada a su padre desde muy pequeña, incluso lo acompañaba a trabajar «»era muy apegada a mi papá, entonces yo trabajaba con él, siempre me gustaba tener esa cercanía, no me gustaba jugar tanto con los niños, sino, que hacer cosas de grandes, entonces lo acompañaba a trabajar”.

La niñez de Godoy tuvo un capítulo triste cuando ella tenía siete años debido a que perdió a su padre pues ellos eran cuatro hermanos, su mamá era madre soltera y no trabajaba, pero siempre buscó la forma de ayudar a sus hijos «esa etapa de la muerte de mi papá fue muy fuerte porque era muy chocante a la vez porque iba yo a entrar a un momento de adolescencia donde las cosas iban a empeorar por el tema de las maras y pandillas»

Después de la muerte de su padre Whitney se volvió una persona con mucha madurez «desde muy pequeña comencé a tomar las cosas con mucha madurez y dije tengo que ayudar a mi hogar, ayudar a mi familia para poder ser un sustento y no una carga por eso me aplique en mis estudios y me gradué del Instituto Central Vicente Caceres».

Debido a que su niñez fue un poco triste porque residía en una zona llena de violencia se empezó a involucrar con organizaciones para ayudar a las demás personas y «fui parte de una organización que ayuda a niños en riesgo social, iba todos los miércoles a darle clases a los niños de la colonia Oscar Flores con mi familia, allí era una zona de conflictos porque las maras y pandillas reclutan a los niños desde pequeños».

Travesía en la caravana migrante

Semanas antes que comenzara la caravana migrante, Whitney sintió la necesidad y el compromiso de acompañar a las personas que iban en esa caravana, huyendo de la miseria y violencia.

Pero al principio ella dijo «no creo que las personas salgan, que la crisis sea tan fuerte, que provoque eso, esto es un hecho que jamás en la vida se volverá a repetir, al menos que algo fuerte pase, y dije que si las personas salían era el punto exacto para que de verdad si un pueblo se levantara, pudiese hacer caer a un presidente».

Días antes que la caravana diera inicio Godoy le dijo a su mamá que solamente se iba por dos semanas, asimismo contó que sentía nervios y que un dia antes de partir «no comí porque tenía muchos nervios».

Sin pensarlo Whitney emprendió la ruta junto a miles de hondureños y adquirió el compromiso de retratar la dura realidad que vivieron los migrantes durante su travesía en busca del tan anhelado sueño americano para ella esta ha sido de las experiencias que «cambió totalmente mi vida, en el sentido que me hizo, comprender más a las personas y me hizo ser más humana, importarme más por las demás personas».

Godoy nos relató que uno de los eventos más tristes que le tocó vivir fue cuando en una transmisión en vivo estando ya entre la frontera de México y Guatemala habían miles de personas entre hondureños, salvadoreños y guatemaltecos y se pusieron a entonar el himno y que «se me engrifo la piel y solo mire que la gente iba caminando y se me quebró totalmente la voz, porque sentía un dolor en mi corazón de ver a toda esa gente saliendo del país».