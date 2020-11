Cada día, más personas, ante la falta de oportunidades en el país, deciden emprender, sin embargo, no es tarea fácil. Vanessa Bustillo es una joven que estudia la carrera de periodismo, solo tiene 23 años.

La pandemia impidió que ella iniciara su práctica en el momento que debía hacerlo. Pero no se quedó cruzada de brazos y decidió aprovechar el tiempo que tenía.

Antes de que diera inicio la emergencia por el COVID-19, su pareja sentimental tenía un negocio de reparación de celulares, pero no contaban con un servicio de entregas. Ante ello, deciden contratar el servicio a domicilio dentro de la empresa.

Inicio de VOY

«Decidimos implementar el servicio a domicilio dentro de la empresa. Pero al ver que la cosa iba funcionando decidimos crear ‘VOY’. Yo estaba con los últimos periodos en la universidad y yo no le estaba prestando mucho tiempo al negocio. Se creó la idea, se hizo la página y se le hizo un poco de publicidad y ahí quedó», contó la joven emprendedora a TIEMPO Digital.

VOY se retomó con el inicio de la crisis por COVID-19, contó Bustillo. «A raíz de la pandemia decidimos retomar a VOY, pero de una manera diferente», agregó.

Comentó que ellos no se fueron con negocios grandes, o como se les dice «peces gordos», empezaron desde abajo. Vanessa detalló que se inició con abarroterías.

«Te dábamos una lista de las cosas que teníamos y el cliente escogía. Nosotros teníamos convenios con abarroterías y carnicerías de mercado zonal Belén», explicó la emprendedora hondureña.

Ella contó que empezaron a hacer publicidad diciendo: «‘Te llevamos a tu casa la provisión’, y la gente nos escribía, nosotros le mandábamos la lista y ya nos pedían tanto de carne, tanto de verdura. Mandábamos al motorista a traerlo y que lo distribuyera, pero era un proceso muy tedioso porque nosotros no estábamos encima de los negocios y mandaban pedidos que no eran».

Por lo cual decidieron cerrar, sin embargo, pero no por mucho. Luego de una semana de analizar y evaluar la idea, decidió retomar VOY. Indicó que, en ese momento, decidieron trabajar con empresas, justo cuando la pandemia llevaba varios meses.

«En mayo nosotros decidimos agarrar las empresas y nos metimos de lleno. Hacíamos mandados rápido. Nosotros lo único que tocábamos era dinero del envío, ya no teníamos que mandar lista», contó.

Comentó que ellos trabajaron más la idea y decidieron darle el servicio a empresas. La joven emprendedora comentó que comenzaron a ofrecer plan de afiliación.

No pasó mucho tiempo y VOY agregó a su catalogo de empresas a reconocidas marcas de comida. Sin embargo, con las compañías grandes, el método fue diferente, puesto no se le podía dar el mismo precio que al emprendedor que está desde su casa.

Lea también: Pareja alberga en su humilde hogar a siete familias damnificadas, tras Eta e Iota

Con VOY me siento una persona nueva

A pesar de su corta edad, Vanessa decidió emprender y contó a TIEMPO que antes de VOY era una persona y ahora es otra. «En todos los sentidos VOY me ha enseñado a trabajar. Vas evolucionado, vas creciendo porque las responsabilidades te lo piden. Me considero una persona totalmente nueva, más responsable y más humana», dijo.

De igual forma, Vanessa contó que ahora sí sabe lo que es perder L100. «Antes para mí L100 eran nada, ahora es casi un envío. Ahora veo las cosas de una forma diferente crecí. VOY me ha enseñado mucho».

VOY comenzó solo con dos motoristas y ahora ya tienen 20. Indicó que ellos cuentan con sus propias mochilas y que todos los motoristas andan identificados con su chaleco y carné de la empresa.

Por otra parte, compartió que a VOY le tocó dar empleo a más personas a causa de la pandemia, pues muchos los perdieron.

De igual interés: Docente de UNAH-VS llora al pedir computadoras para sus estudiantes damnificados

Hanna’s

Vanessa no se conformó solo con VOY y decidió crear un estudio de belleza. Contó que este nació durante su paso en la universidad. Sin embargo, con VOY ella descuidó a Hanna’s que inició como un negocio de joyería y maquillaje.

A pesar de estar con Hanna’s, Bustillo se mantiene al frente de VOY.

«Hanna’s nace porque yo sentía que tenía la capacidad de invertir mi tiempo en otras cosas y qué mejor que en mí misma, por eso decidí crear Hanna’s».

Desde que inició con ambos negocios, Bustillo recibió el apoyo de sus padres. «Siempre están conmigo siempre me apoyan y no me dejan sola», confesó a TIEMPO.

Para finalizar Vanessa mandó un mensaje para los jóvenes que quieran emprender: «Luchen por lo que quieren, desde abajo se comienza.