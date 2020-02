HISTORIA HUMANA-Josué Escobar: «Los médicos decían que moriría»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Josué Escobar es un joven que, con apenas 19 años de edad ha vivido muchas etapas que lo han transformado, y aunque la mayoría han sido difíciles, él ha sacado lo mejor de cada una.

Se describe como un luchador y soñador lleno de metas por cumplir. Un joven que trabajó cargando ladrillos con uno de sus tíos cuando apenas tenía solo 8 años, y que al cumplir los 18 pasó por un problema médico, que a pesar que no era serio, los médicos lo daban por muerto. Pero como él mismo dice: “renací como el fénix porque en todo momento confié en Dios”.

Por eso, tras ese fuerte proceso regresó como el relacionador público, coordinador de eventos, imagen y guía del Museo y Casa Morazán. Él señaló que su historia es para todos aquellos que no tienen esperanzas, para quienes no creen en Dios. Aprovechó para invitar a que todo el que actualmente pasa por un momento de angustia, empiece a creer ciegamente en Dios y verá los resultados en su vida.

«El Principito, cuando yo leí este libro supe que la literatura sería parte de mi vida»

Josué Escobar nació en Juticalpa, Olancho, recuerda que en su infancia hubo momentos felices y otros no tanto, ya que siempre hubo muchas carencias en su hogar.

“Fui un niño a quien le tocó trabajar desde muy pequeño para poder salir adelante, pagar mis estudios. Realmente siento que viví cosas que no eran para un niño, tuve que madurar y hacer cosas de un apersona de mayor edad siempre”, sostuvo.

“Recuerdo todo muy bien, hay una cosa que me marcó de pequeño. Recuerdo a mi maestra de primer grado, cuando me regaló un libro que acompañó siempre, El Principito. Cuando yo leí este libro supe que la literatura sería parte de mi vida», relató.

Josué señaló que este libro lo acobijó en momentos donde se sentía solo por la ausencia de su padre, por no tener a su madre, y en momentos tristes. «Cada frase que leía de ese libro me conectaba a un mundo especial sin necesidad de tener regalos, juguetes u otras cosas materiales”.

Cuenta que para él la felicidad de aquellos días era meterse bajo una mesa con una vela y leer El Principito. Este libro me educó porque con él termine de aprender a leer, “siempre será mi favorito”, afirmó.

«Cuando mi maestra me lo regaló me dijo: ‘este libro va a formar parte de tu vida siempre, no necesitas más que el poder de la lectura y de la historia’, contó.

“Siempre tenía la meta de superarme en mi cabeza»

Josué creció con sus hermanos, su hermana mayor se convirtió en su figura materna, quien le inculcó valores. En casa siempre habían muchas carencias, faltaba comida y otras cosas. «Yo miraba a mi alrededor y miraba muchas carencia, yo no quería eso», recordó.

«Miraba a mis compañeros de escuela con sus uniformes y yo pues no tenía esas facilidades. Mis maestros me sacaban de clases por no tener los zapatos correctos, y tengo que decir que muchos maestros son bastante crueles porque no deben quitar el pan del saber a un alumno solo porque las carencias económicas no le permitan andar el uniforme ‘correcto'».

“Siempre tenía la meta de superarme en mi cabeza, pero siempre de manera honrada. Trabajé desde los 8 años, acompañaba a pintar casas a uno de mis tíos, o en obras de albañilería. Así trabajé todo ese tiempo hasta que logré graduarme del colegio”.

Cuando Josué salió del colegio pudo empezar a trabajar en otras áreas, como por ejemplo, en bancos y algunas oficinas. “Eso me dio más estabilidad económica para pagar mis estudios universitarios”. detalló.

Lea también: HISTORIA HUMANA: Patricia Mercado, la artista que alimenta niños en basureros

«Hay jóvenes a quienes les dan todo, pero pésimos hijos, no lo aprovechan»

“A nuestros hijos hay que criarlos con un poco de hambre para que entiendan el valor de las cosas. Hay padres que le dan todo a sus hijos, pero no hay disciplina, terminan por tenerlo todo fácil y sin lograr nada”.

“Pasé por educación pública, luego a la educación privada con mucho esfuerzo de mi trabajo. Tengo compañeros a quienes sus padres les han dado todo, pero son malos hijos, pésimos estudiantes, caen en vicios, en vez de estudiar andan en cosas que no te dejan nada bueno. Creo que mi visión es muy diferente a la de la mayoría de los jóvenes de estos tiempos”.