HISTORIA HUMANA: Ingrid Rodríguez abrazó la carrera de Derecho por amor a su padre

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El sueño de Ingrid Paola Rodríguez, una joven de 22 años era convertirse en politóloga, pero una circunstancia en la vida de su padre la llevó a abrazar otra carrera, si bien relacionada, un tanto distinta: Derecho.

Ingrid Paola Rodríguez, es hija del biólogo Sergio Rodríguez, quien en mayo del 2016 fue detenido por un caso judicial de esos que las autoridades llaman “de alto perfil”.

“Uno de mis sueños era estudiar Ciencias Políticas”, cuenta Ingrid, esta joven de voz firme y de muchas aspiraciones.

Ingrid recuerda que su padre anhelaba con que estudiara en Washington, la meca de la diplomacia mundial. De hecho, dice, él la apoyaba mucho mientras estando en el colegio, ella buscaba universidades extranjeras.

Finalmente, por distintas circunstancias, Ingrid relata que decidió quedarse para estudiar en Honduras. “Comencé la universidad en octubre de 2015 y un lunes 2 de mayo del 2016, estando en clases, recibí una llamada de mi prima notificándome que mi papá había sido detenido”, recuerda.

Ingrid, para entonces, se había matriculado en la carrera de Relaciones Internacionales con orientación en Diplomacia. “Sí me gustaba el Derecho, pero no me enfocaba en eso, pensaba más en sacar luego una maestría”, detalló.

Pero cuando su papá se vio envuelto en un juicio, y cuando ella cursaba la asignatura de Introducción al Derecho (que es parte del plan de la carrera de Relaciones Internacionales), el interés cambió.

Así, se matriculó entonces en Derecho como carrera simultánea a Relaciones Internacionales. Ingrid apuntó que antes de la detención, su padre reunió a la familia para hablar del caso.

Dice que el biólogo les dijo que ni él ni la empresa para la que trabajaba, tenían relación con el caso investigado.

Ingrid asistió a las audiencias de su padre

Después de la detención, Ingrid explica que le tocó asistir a todas las audiencias por el juicio de su padre.

El proceso, desde la detención hasta el fallo definitivo, duró más de dos años. “En ese juicio pude ver cómo funciona en ciertas ocasiones la justicia. Vi cómo se manipulan pruebas”, aseguró.

“Pude ver a un tribunal afirmando cosas que nunca se ventilaron en el juicio. Hablaron del pago de una recompensa, lo que nunca se comprobó en las audiencias”, agregó.

Ella habla con mucha seguridad de las violaciones a principios del Derecho en el juicio contra su padre. Como toda una abogada se refiere a los principios de presunción de inocencia, debido proceso y economía procesal.

Establece que en este caso la Fiscalía armó el caso, en cada instancia, hasta colocar a su papá donde ahora está.

La joven afirmó que habiendo conocido la justicia por dentro y siendo abogada, ella quiere ayudar a su papá. Añade que también quiere apoyar a otros que pasen por lo mismo.

“Hay mucha gente inocente en las cárceles. Mucha gente sin sentencias”, explicó. “He servido a mi papá en lo que he podido y él ha sido fiel conmigo. Y yo ahora quiero honrarlo”.

Reconoce que el encarcelamiento de su padre la colocó en una situación difícil, pero dice que no se queja. “Eso hizo que tengamos la relación que tenemos”, indicó tras señalar que lo visita en la cárcel todas las semanas.

Anhela ver a su padre en su graduación

La graduación de Ingrid está cerca y su sueño, dice, es que su papá y su mamá la puedan acompañar en el acto. Por ahora, de lo que dice estar segura es que “el día de mañana mi papá saldrá libre”.

Caso de Berta Cáceceres

Sergio Rodríguez, el papá de Ingrid, fue encontrado culpable por autoría intelectual de la ambientalista Berta Cáceres, algo que su hija rechaza. El biólogo conocerá este lunes a las 2 de la tarde cuántos años podría pasar en la cárcel.

Después de este lunes, les queda por agotar un último recurso. “Estoy segura que el recurso de casación de su sentencia, le favorecerá. El es inocente”, afirmó.

“Confiamos en que la honorable Corte Suprema de Justicia fallará a su favor el recurso de casación”, concluyó.