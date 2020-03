HISTORIA HUMANA: «Taty», del desempleo a empresaria del diseño y la construcción

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Tatiana “Taty” Cruz creció con sueños bien firmes de tener su propia empresa, su inspiración para estudiar la carrera de Arquitectura fue la influencia de su abuelo; él era doctor, pero había un detalle importante: su madre le contaba cómo desempeñaba su profesión con gran dedicación y en favor de los más necesitados.

Taty sacó del ejemplo de su abuelo, la manera de entregarse a la gente más necesitada. Siempre que ella tiene oportunidad de trabajar como voluntaria, no duda en participar. Además, le encanta realizar obras para la iglesia, estar disponible para sus amigos; la acompaña siempre la intención de servir a los demás.

Ella cuenta que le gusta crear y construir. “Siempre que yo jugaba o hacía algo, era con las ganas de estar construyendo. Ya sea haciendo casas o creando cosas con madera. Siempre me ha gustado estar con el serrucho, con el martillo, el clavo, haciendo de todo”.

«Los ladrillos eran parte de mis juguetes”

Desde niña salían a relucir sus dones, y el enfoque de trabajarlos de la mejor manera. “Todo eso siempre me apasionó. Cuando jugaba con mis muñecas no eran los típicos juegos, yo les armaba sus casas. Los ladrillos eran parte de mis juguetes”.

En la escuela, Taty no dibujaba las típicas casitas, sino que hacía sus primeros planos de viviendas. “Una vez me encontré los planos de mi casa y me emocionaba y me pasaba el tiempo observando los planos, porque me imaginaba la casa como iba a ser”.

A pesar de todo, al inicio quería estudiar Medicina, pero como siempre hay ángeles que nos guían hacia donde está nuestro destino.

“Aun así quería estudiar Medicina Forense, pero mi mamá me decía que yo era buena para la arquitectura. Buscamos a una prima que es psicóloga industrial, me hizo un test y salió que yo era buena para los cálculos, etc., y así fue como entré a la carrera de Arquitectura, pero yo ya estaba en Medicina”, contó.

Taty logra convertirse en arquitecta

Taty finalmente inició su carrera de Arquitectura, recordó que, en la facultad, uno de sus maestros, el arquitecto Cerrato le dijo que ella tenía la aptitud para ser arquitecta, un mensaje que la marcó. “Me apasiona diseñar, cuando yo realmente me meto al rollo, siento que le saco el jugo a lo aprendido”.

Se graduó y se convirtió en arquitecta. Ella resalta que en el proceso no fue nada fácil, pero logró su sueño, una pasión para la que nació. Sin embargo, en el país, las ofertas de trabajo para todas las áreas es bastante escasa. Muchas personas se gradúan de grandes profesiones, pero luego se topan con la realidad del desempleo.

“Un día recorrimos toda Tegucigalpa y fuimos a constructoras para conseguir trabajo junto a una amiga, ningún curriculum fue tomado. Buscamos en páginas amarillas, bienes raíces, etc.” Pero luego de unos meses, Taty empezó a trabajar como dibujante en un proyecto, uno temporal.

La perseverancia es la mejor herramienta

La arquitecta, además de su profesión, empezó a sacar cursos de Cimentación, llevó también uno de Diseño Gráfico, Diseño de Interiores, sacó muchos cursos en un año y luego siguió por más. Tras algún tiempo, inició como dibujante, asistente del área de nuevos proyectos en una cadena de supermercados.

“Yo recibía los materiales necesarios para alguna remodelación o para los nuevos proyectos. Hacía las órdenes de salidas para los lugares donde estaban destinados. Me tocó hacer el levantamiento para el proceso construcción de las tiendas”.

El sueño de Taty cada vez estaba más afianzado en su lista de cosas por cumplir, y su empresa tenía el primer lugar de sus prioridades como profesional.

“Yo lo que quería era diseñar muebles, saqué Ebanistería en INFOP también y Diseño de Interiores por nueve meses. Dios me ha dado esas habilidades. Me fue muy bien y me gradué de cada curso que metía, empecé a hacer remodelaciones con otra arquitecta”.

Sin embargo, todos los trabajos que Taty había realizado eran temporales. Ella y una de sus mejores amigas, emprendieron hasta un negocio de ropa, pero no lograron ganar más que reponer lo que habían invertido.

“Luego empecé a hacer mis muebles en los cursos, eso me llevó aún más a tener el sueño de iniciar mi propio proyecto de diseño. Yo incluso he hecho decoraciones para bodas y otros eventos de todo tipo”, reveló.