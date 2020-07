HISTORIA HUMANA | Ni el Mitch pudo vencer los sueños del capitalino Gerson Argueta

Es arquero del Real de Minas de la primera división del fútbol hondureño; hasta junio de este año su ficha pertenecía al Club Olimpia Deportivo, pero detrás de eso, Gerson Argueta Dubón, tuvo que pasar por situaciones muy complicadas que lo impulsaron a conseguir sus sueños y ayudar a sus padres.

Nació el 10 de marzo de 1991 (29 años) en el Hospital Escuela de Tegucigalpa. Es el cuarto de cinco hermanos: Carlos Adolfo (asesinado hace varios años en un asalto), Juan Manuel, Karen Ninosca y Óscar Reyniel.

Desde muy pequeño, Gerson supo que su gran amor sería la «redonda de gajos». Sin embargo, el sueño de ser jugador estuvo lleno de obstáculos, los cuales logró superar con la ayuda de dos personas muy importantes en su vida: sus padres.

Óscar Armando Argueta y Vilma de la Paz Dubón son los padres de Gerson. Desde muy pequeño, recuerda el guardameta, sus progenitores le enseñaron principios y valores que lo ayudaron, inclusive, a no caer en las maras y pandillas.

El Mitch les arrebató todo

El 26 de octubre de 1998, los medios de comunicación locales confirmaban la entrada del Huracán Mitch a Honduras. El fenómeno natural se robó la vida de muchos connacionales. Gerson recuerda el día en que su madre lo tomó en brazos, medio dormido y lo llevó hasta la orilla del bulevar Fuerzas Armadas.

«A nosotros nos afectó el Huracán Mitch. Nosotros perdimos todo. Me acuerdo que una noche, yo estaba dormido hasta con los tacos puestos, porque mi papá me acababa de comprar unos tacos. Me acuerdo que yo estaba durmiendo con la pelota al lado y medio dormido comencé a escuchar los gritos y la desesperación de la gente. Gritaban que había que irnos porque el río ya estaba entrando a la casa, que ya se había crecido. El agua nos daba a los tobillos, vivíamos bastante cerca, como a unos mil metros».

Gerson pasó su infancia, o parte de ella, en la colonia Betania. Su casa, ubicada a unos metros del campo, famoso de ese lugar, fue tapado por el Río Choluteca. A su paso destruyó casas y todo lo que se encontró, como el hogar donde hasta aquel momento vivía el arquero minero.

«Mis papás trataron de sacar lo más accesible, pero no te daba chance porque la situación si estaba complicada. Todo fue de noche. No daba tiempo de elegir qué sacar, había que traer lo que se podía. Cuando ya estamos en la calle del bulevar de las Fuerzas Armadas mi mamá me dijo que me iba a ir a donde una tía y allí estuve dos o tres semanas», contó.

Don Óscar y doña Vilma alquilaban un cuarto a los padres de Roger Rojas, delantero del Club Deportes Tolima de Colombia, reveló el ‘1’ del conjunto danlidense. Con el delantero, exolimpia, pasaron muchos momentos en su infancia llenándose de polvo en el campo de dicha colonia.

Gerson Argueta y su familia pasaron de un albergue a otro

Tanto su familia como otro tanto, fueron beneficiados con una ayuda de España que consiguió en aquel momento la Cruz Roja Hondureña. El trato era que todo aquel que deseara una vivienda, debía trabajar por unas 45 semanas en el proyecto y después le entregaban la casa. Así nació la colonia Ciudad España, ubicada en el Valle de Amarateca, Francisco Morazán.

«Cuando pasó lo del Mitch nos albergaron en el INFOP. Fue mi primera casa después del desastre. Estuvimos cerca de un año y después nos pasamos a un albergue que se llamaba Trébol Uno que estaba donde ahora queda el Metromall. Después, cruzando la calle, donde hay unas canchitas de fútbol, hicieron otro albergue que se llamaba Trébol Dos. Ahí pasamos como dos años. Después vino una ayuda de España, por medio de la Cruz Roja, y por eso la colonia se llama Ciudad España», recordó.