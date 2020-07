HISTORIA HUMANA| Evelyn Ochoa, la emprendedora que impulsa a decenas de artesanas

Compartiendo el arte hondureño a todo el mundo se mantiene la emprendedora, Evelyn Ochoa, una mujer positiva y llena de energía que tomó las riendas de una empresa con el propósito de resaltar el sacrificio de su madre.

Con el tiempo, su emprendimiento tomó otro giro, y es ayudar a que mujeres que producen artesanalmente abran un camino de distribución y exportación para que conozcan su arte en todos los rincones del mundo.

«Yo inicié en el negocio que empezó mi mamá. Trabajé por mucho tiempo en la empresa privada, pero al final me di cuenta que podía hacer más que darle vida a otra empresa», contó en exclusiva a Diario TIEMPO Digital.

«Un día mi madre me dice que me haga cargo de lo que ella había iniciado, que era una empresa de elaboración de detalles de madera. Poco a poco me metí en el negocio y comencé a ir a eventos. En uno de esos eventos estaba la oportunidad de que eligieran a 10 empresas para exportar a Europa y capacitarnos por medio de la Comunidad Económica Europea a través del COHEP. Y con la bendición de ser una de las empresas elegidas nos capacitaron por dos meses. Ahí me di cuenta que el europeo no consume madera porque cuida el bosque y el ambiente, así que decidí cambiar de rubro y el enfoque de la empresa», relató la destacada emprendedora.

Lea también: HISTORIA HUMANA| Kelsey David, el multifacético hondureño que respira arte

Abre mercado a las mujeres artesanas

En ese sentido, Ochoa contó que cuando iba a ferias y basares había muchas mujeres produciendo y no era mucho lo que vendían. Eso a pesar de ser elaboraciones muy buenas y de calidad.

«Eso me abrió los ojos y supe que era la oportunidad de sacar todo eso fuera de Honduras y que otros países vieran lo que se produce acá, que no nos vean como un país malo», expresó Ochoa.

De ese modo comenzó con la ayuda de otras personas a buscar productos hechos por mujeres artesanas y abrirles un mercado de exportación.

«Me apasionó la idea y más aún porque está ligado a una responsabilidad social donde ayudamos comprando a mujeres artesanas que producen con calidad», destacó.

Para Evelyn, lo difícil es hacer entender a las mujeres que no debe haber egoísmo entre ellas, sino que el sentido debe ser que todas se beneficien y tenga una oportunidad de crecer.

«Eso ha sido difícil para mí. Claro hay otras dificultades que una microempresa enfrenta como es el factor económico. Pero cuando se quiere se puede. Yo comencé con 2 mil lempiras que era lo único que tenía y gracias a Dios ya trabajamos a todo vapor comprando a mujeres café, bisutería, candelas, cuero, y hemos dado nuevas oportunidades. Y ellas se incentivan a seguir creciendo porque saben que tienen la apertura de un mercado», concluyó la hondureña.

Le puede interesar – HISTORIA HUMANA | César Román: «Soy un niño de 41 años que no deja de soñar»

Productos que elabora la empresa de Evelyn Ochoa

Actualmente, Evelyn Ochoa reside en Tegucigalpa y tiene dos hijas; una de ellas es médico que trabaja en la primera línea contra el COVID-19, y su hija menor es arqueóloga y recientemente culminó su máster en Madrid, España.

Entre los productos artesanales que su empresa elabora destacan:

Joyería con telares Lenca

Madera Eco-amigable (azafates, joyeros, cajas para té, repisas y retrateras)

Productos tales como carteras, bolsos y sombreros de fibras naturales (Yute, petate y raíces de plátano)

Todos ellos los elaboran con mujeres que provienen y residen en diferentes zonas del país. Especialmente, de las regiones centro y occidente de Honduras.

Lea también: HISTORIA HUMANA | Dinia Cerna, vendiendo pan desde casa logró graduar a tres de sus siete hijos

Pregunta rápida

¿Qué la motiva a seguir adelante con la empresa?

El incentivar las producciones locales de manera digna y responsable. Saber que gracias a estas labores muchas mujeres contribuyen al mantenimiento de su hogar y de sus metas personales.

Detrás de esta empresa hay sueños y metas que salen de mis manos y que forman parte de las luchas diarias de muchas mujeres y sus familias por salir adelante frente a tantas adversidades.

Me permite admirarlas y seguir trabajando por promover sus productos en diferentes sectores, sobre todo a nivel internacional.

La empresa de Evely Ochoa tiene el nombre de «Robles Arts and Crafts» y su principal menta es añadir más productos fabricados con otros tipos de material y lograr la internacionalización de su negocio.