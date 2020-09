Un día en la Historia: Esto aconteció un 18 de septiembre de…

1502: Cristóbal Colón llega a Costa Rica en su cuarto y último viaje.

1810: en Santiago (Chile) se reúne la Primera Junta de Gobierno, primer antecedente para la independencia y actualmente es celebrada como fecha de las Fiestas Patrias en Chile.

1837: Tiffany and Co. (primeramente llamada Tiffany & Young) es fundada por Charles Lewis Tiffany y Teddy Young en Nueva York.

1851: en Estados Unidos se funda el periódico The New York Times. Creado por el periodista y político Henry Jarvis Raymond (1820-1869) y el ex-banquero George Jones, fue publicado por Raymond, Jones & Company (que recaudó aproximadamente 70.000 dólares inicialmente). Los primeros inversores en la compañía fueron Edwin B. Morgan, Christopher Morgan, y Edward B. Wesley. La edición inaugural, vendida por un centavo (equivalente a 29 centavos de hoy), intentó abordar varias especulaciones sobre su propósito y las posiciones que precedieron a su lanzamiento: “Seremos conservadores, en todos los casos en que pensamos que el conservadurismo es esencial para el bien público; y seremos radicales en todo lo que nos parezca requerir un tratamiento radical y una reforma radical. No creemos que todo en la sociedad sea exactamente correcto o incorrecto; lo que es bueno deseamos preservarlo y mejorarlo; lo que es malo, exterminarlo o reformarlo”, rezó su editorial introductorio. El periódico cambió su nombre a “The New-York Times” el 14 de septiembre de 1857 y quitó el guion en el nombre de la ciudad el 1 de diciembre de 1896. Desde entonces, el nombre ha permanecido exactamente igual.

1927: en Estados Unidos inicia transmisiones el canal de televisión CBS.

1928: en Alemania vuela por primera vez el Graf Zeppelin.

Nacimientos

53: Trajano, emperador romano (f. 117).

1819: León Foucault, físico francés. Este físico aportó muchos trabajos importantísimos para el desarrollo de la física. Trabajó sobre la interferencia de la radiación infrarroja, sobre la propagación de los rayos de luz y sobre la polarización cromática de la luz. En 1850 realizó una serie de experimentos sobre la velocidad relativa de la luz en diferentes medios, confirmando que varía inversamente con el índice de refracción del medio en el que se propaga. Su demostración en 1851 del movimiento diurno de la Tierra por la rotación del plano de oscilación de un pesado y largo péndulo libremente suspendido en el Panteón de París, causó sensación tanto en el mundo de los letrados como en el mundo popular, ya que fue la primera demostración dinámica de la rotación de la Tierra. En 1855 recibió la Medalla Copley de la Royal Society por sus «notables investigaciones experimentales». En 1862, Foucault determinó la velocidad de la luz en 298 000 km/s, valor cuya precisión no pudo ser mejorada hasta 1907. Foucault murió de lo que probablemente fuese una forma rápida de esclerosis múltiple​ el 11 de febrero de 1868 en París y fue enterrado en el Cimetière de Montmartre.

1905: Greta Garbo, actriz sueca (f. 1990).

1920: Jack Warden, actor estadounidense (f. 2006).

1931: Julio Grondona, dirigente deportivo argentino (f. 2014).

1933: Robert Blake, actor estadounidense.

1940: Frankie Avalon, actor y cantante estadounidense.

1942: Gabriella Ferri, cantante italiana (f. 2004).

1944: Rocío Jurado, cantante y actriz española (f. 2006).

1945: John McAfee, programador informático estadounidense.

1951: Dee Dee Ramone, bajista estadounidense, de la banda Ramones (f. 2002).

1981: Jennifer Tisdale, actriz y cantante estadounidense.

1984: Jack Carpenter, actor estadounidense.

Fallecimientos

96: Domiciano, emperador romano (n. 51).

411: Constantino III, emperador romano.

1783: Leonhard Euler, matemático suizo (n. 1707).

1970: Jimi Hendrix (27), guitarrista estadounidense de rock. Las influencias musicales de Hendrix se inspiraron en el rock and roll y blues eléctrico de Estados Unidos. Es conocido por usar amplificadores con distorsión, alto volumen y ganancia, además de que fue un innovador en aprovecharse de los acoples generados por la guitarra. También ayudó a popularizar el uso del pedal con wah-wah y fue el primero en utilizar efectos phaser estereofónicos en sus grabaciones. Holly George-Warren de la revista Rolling Stone comentó: «Hendrix fue pionero en el uso del instrumento como una fuente de sonido electrónico. Los guitarristas anteriores a él habían experimentado con acoples y distorsión, pero Hendrix convirtió esos efectos y otros en un vocabulario controlado y fluido igual de personal que el blues con el que comenzó». Hendrix recibió varios premios durante su vida y también de forma póstuma. En 1967, los lectores de Melody Maker le votaron como el mejor músico popular del año, en 1968, Rolling Stone lo nombró músico del año, Disc and Music Echo le distinguió con el título de mejor músico de 1969, mientras que, en 1970 Guitar Player le otorgó el voto de mejor guitarrista del año. The Jimi Hendrix Experience ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1992 y en el UK Music Hall of Fame en 2005. Rolling Stone posicionó sus tres discos Are You Experienced, Axis: Bold as Love y Electric Ladyland entre los 100 mejores discos de la historia y a él como el mejor guitarrista y sexto mejor artista de todos los tiempos. La causa de muerte de Hendrix fue un misterio hasta que años después se determinó que no murió de sobre-dosis de barbitúricos sino de enfisema pulmonar.