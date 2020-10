1931: en Estados Unidos, el gánster Al Capone es condenado a 11 años de prisión y 50 000 dólares de multa, pero no por los múltiples homicidios que cometió sino por no pagar impuestos. Tal día como hoy, el gánster Alphonse Gabriel Capone, uno de los más famosos mafiosos de su tiempo, sino el que más, al que todos respetaban y conocían popularmente como Al Capone, era condenado a once años de prisión y 50.000 dólares de multa por fraude fiscal gracias a la existencia de numerosos recibos que le relacionaban directamente con el juego ilegal. Al Capone, que recibía el sobrenombre de Scarface (caracortada) era natural del distrito neoyorkino de Brooklyn. A muy temprana edad abandonó los estudios para ingresar en una de las bandas de la ciudad que nunca duerme, los Five Points Gang, grupo liderado por el gángster Johnny Torrio. Al cabo de unos años, Al Capone se había adueñado de la ciudad del viento después de eliminar a todas las bandas rivales. La última que eliminó era la banda de los Bugs cuyos miembros fueron acribillados en un garaje en lo que se conoce como la ‘matanza de San Valentín’. Tras convertirse en dueño y señor de Chicago, Al Capone continuó enriqueciéndose gracias al tráfico ilegal de bebidas alcohólicas. Negocios que lo llevaron a once años de prisión y 50.000 dólares de multa por fraude fiscal. Tras conocer la sentencia, Al Capone ingresó en la cárcel de Atlanta en 1932, y dos años más tarde fue trasladado al centro penitenciario de Alcatraz. Al octavo año de condena se le concedió la libertad condicional debido a su deterioro mental y físico y se retiró a su mansión de Miami Beach, lugar donde vivió hasta el día de su muerte, que se produjo el 25 de enero de 1947.

1945: en Nueva York se crea la ONU.

1946: una cámara fotográfica a bordo del cohete V-2 n.º 13 (creado por los nazis para bombardear Londres), ahora en poder de los estadounidenses, toma la primera fotografía de la Tierra desde el espacio exterior.

1973: en Israel termina la Guerra de Yom Kippur.

2000: Lanzamiento del álbum Hybrid Theory de la banda de rock estadounidense Linkin Park

2003: en Francia, coincidiendo con el centenario del vuelo inaugural de los hermanos Wright, el avión supersónico Concorde realiza su último vuelo.

Nacimientos

1895: Jack Warner, actor inglés (f. 1981).

1936: Bill Wyman, bajista británico, de la banda The Rolling Stones.

1985: Wayne Rooney, futbolista británico. (Liverpool, Inglaterra, 24 de octubre de 1985) es un futbolista inglés. Juega en la posición de delantero y su actual equipo es el Derby County F. C., del que es capitán. Ampliamente reconocido como uno de los mejores de su generación, es el máximo goleador histórico tanto del Manchester United F. C. como de la selección de fútbol de Inglaterra. Rooney inició su carrera deportiva en el Everton, después de unirse a sus categorías inferiores a la edad de 10 años. Debutó profesionalmente en 2002 después de su ascenso al primer equipo. Tras permanecer durante dos temporadas con los «blues» fue transferido al Manchester United por 25,6 millones de libras, donde obtuvo trece títulos a nivel nacional (cinco Premier League, una FA Cup, tres Copas de la Liga de Inglaterra y cuatro Community Shield) y tres a nivel internacional (una Liga de Campeones de la UEFA, una Liga Europa de la UEFA y una Copa Mundial de Clubes de la FIFA). Además posee el récord de ser el futbolista con la mayor cantidad de goles anotados con la camiseta del Manchester. Con la selección de fútbol de Inglaterra ha participado en tres Copas del Mundo (2006, 2010 y 2014) y en tres ediciones de la Eurocopa; en 2004 (donde se convirtió en el futbolista más joven en marcar un gol en dicha competición), en 2012 y 2016. A lo largo de su carrera, también ha obtenido diversos títulos individuales como el Trofeo Bravo, el Premio Sir Matt Busby, el Premio PFA al jugador joven del año entre otros.

Fallecimientos

1601: Tycho Brahe, astrónomo danés (n. 1546).

1842: Bernardo O’Higgins, político, militar y director supremo chileno (n. 1778).

1918: César Ritz, hostelero suizo (n. 1850).