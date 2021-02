1895: en Massachusetts (Estados Unidos), William G. Morgan inventa el voleibol.

1928: el general nicaragüense Augusto César Sandino emprende una violenta ofensiva contra los estadounidenses.

1930: el automovilista alemán Hans Stuck vence con un Austro-Daimler la primera carrera del Campeonato del Mundo.

1946: en Nueva York, la Asamblea General de la ONU condena la dictadura franquista y prohíbe a España su ingreso en la organización.

1961: en el club The Cavern (Liverpool), la banda británica The Beatles realiza su primera aparición (de un total de 264).

1964: en EE. UU., la banda británica The Beatles hace su primera de tres presentaciones en el Ed Sullivan Show, con un récord de audiencia de 73 millones de espectadores. Los Beatles debutan en la televisión norteamericana con una presentación en el Ed Sullivan Show. El programa se transmitió en directo desde el estudio 50 de la CBS en Nueva York. La escena musical de Estados Unidos vivió un antes y un después, no solo por el inicio de la invasión Británica, sino porque se innovó en las puestas en escena de las actuaciones musicales televisadas. Desde las 8 pm se transmitió en directo el show de Ed Sullivan ante un publico de 728 personas en el Estudio 50, pero fue vista por 73 millones 700 mil tele espectadores, un récord en la televisión norteamericana. En la primera parte los Beatles interpretaron: All My Loving, Till There Was You y She Loves You. En la segunda parte del programa: I Saw Her Standing There y I Want To Hold Your Hand. Mientras Paul McCartney cantaba Till There Was You, las cámaras enfocaban a cada uno de los Beatles, con sus nombres subtitulados en la pantalla. Cuando llegaron a John Lennon, apareció una leyenda adicional que decía: Lo sentimos chicas, es casado. Tras esta actuación se desató la Beatlemanía en todo el mundo.

1969: el avión Boeing 747 (Jumbo) realiza su primer vuelo.

1996: en Darmstadt (Alemania) el GSI descubre el átomo del elemento copernicio.

Nacimientos:

1773: William Henry Harrison, político estadounidense, 9.º presidente en 1841 (f. 1841).

1942: Carole King, cantante y compositora estadounidense.

1943: Joe Pesci, actor estadounidense.

1945: Mia Farrow, actriz estadounidense. Su debut en el cine fue en un cortometraje de 1947 junto a su madre; este trataba sobre madres famosas y sus hijos. En la década de 1950, apareció en el documental educativo sobre la Guerra Fría: Duck and Cover. Farrow ha aparecido en más de cuarenta películas y ha ganado numerosos premios, incluyendo el Globo de Oro (y siete nominaciones a tal premio), tres nominaciones a los Premios BAFTA, y ganó el premio a mejor actriz en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Farrow también ha destacado por su trabajo humanitario como Embajadora de la UNICEF. Su último esfuerzo ha sido en www.miafarrow.org que contiene una guía explicando cómo involucrarse con el activismo de Darfur, junto a sus fotos y publicaciones en un blog desde Darfur, Chad, y la República Africana Central. Tuvo parejas como Frank Sinatra, André Previn y Woody Allen.

1964: Ernesto Valverde, jugador y entrenador de fútbol español.

1968: Alejandra Guzmán, cantante mexicana.

Fallecimientos:

1881: Fiódor Dostoievski, (n. 1821). Novelista ruso.

1981: Bill Haley, músico estadounidense. William John Clifton «Bill» Haley (Highland Park, Detroit, Míchigan; 6 de julio de 1925-Harlingen, Texas; 9 de febrero de 1981) fue un músico estadounidense, uno de los propulsores del rock and roll, que popularizó grandemente este tipo de música a principios de 1950s con su grupo Bill Haley & His Comets teniendo hits con ventas millonarias como «Rock Around the Clock», «See You Later, Alligator», «Shake, Rattle and Roll», «Rocket 88», «Skinny Minnie» y «Razzle Dazzle». Vendió más de 25 millones de discos en el mundo. El gran mérito de Bill Haley & His Comets1​ es que comenzaron a tocar música de rock unos tres años antes que Elvis Presley, Little Richard, Jerry Lee Lewis, Ritchie Valens, Fats Domino, Buddy Holly, Chuck Berry o Bo Diddley. Resulta difícil determinar quien fue el «Padre» o fundador del Rock & Roll, lo que si se puede asegurar, es que Bill Haley y su banda fueron auténticos pioneros del género. Uno de sus temas más conocidos (aunque no compuesto por ellos) es «Rock Around The Clock».