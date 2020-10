Un día en la Historia: esto aconteció un 8 de octubre de…

1822: en la isla de Java (Indonesia) el volcán Galunggung comienza una erupción que durará un mes y dejará un saldo de más de 4000 muertos.

1879: en el marco de la Guerra del Pacífico, las fuerzas chilenas se enfrentan a las fuerzas peruanas en el combate naval de Angamos.

1967: en Bolivia el ejército boliviano ―junto con asesores de la CIA― capturan al guerrillero argentinocubano comandante Ernesto Che Guevara. Al día siguiente será asesinado.

1970: el escritor ruso Alexander Solzhenitsyn es galardonado con el Premio Nobel de Literatura.

1988: en Barcelona, Freddie Mercury (cantante de la banda británica Queen) realiza su última presentación en vida ante una audiencia; su último concierto junto a Queen había sido el 9 de agosto de 1986 en Inglaterra. Desde que en 1987 anunciara que padecía de sida, Freddy Mercury solo se subió a un escenario tres veces, la primera en Ibiza en 1987 para presentar el himno de las olimpiadas, la segunda en el teatro Dominion de Londres en abril del 88, donde cantó cuatro canciones junto a Cliff Richard, y la última en octubre de ese mismo, con la salud al borde del colapso, junto a Montserrat Caballé en la plaza Buigas de Barcelona, frente al imponente Museo Nacional de Arte de Cataluña. El público lo vio aparecer de la mano de la soprano, de ‘smoking’ y con una tonelada de maquillaje sobre el sarcoma de Kaposi. Mientras la ciudad se agitaba en el sueño olímpico que la abría al mar, Mercury se venía abajo. Distintas versiones de lo que ocurrió aquel día confirman que Mercury estaba aterrorizado porque la voz ya no le funcionaba bien. El público lo vio aparecer de la mano de la soprano, vestido de ‘smoking’ y con una tonelada de maquillaje sobre las escaras del sarcoma de Kaposi. Sus pasos sobre el escenario, coronado por el logotipo de la olimpiada, eran inseguros. Brian May contaría años después que para entonces el pie derecho de Mercury estaba necrosado por una infección. Pero el divo se parapetó junto a la diva, y fingió que cantaba mientras la orquesta lanzaba los compases de ‘Barcelona’. Se habían decidido por el ‘playback’ aquella última noche de espectáculo. Y después del ‘show’, Freddie Mercury bajó unas escaleras que no volvería a subir jamás.

1997: en Los Ángeles, la empresa estadounidense Yahoo adquiere tanto la empresa Four11 como su correo electrónico Rocketmail, que fue el primer competidor del correo electrónico Hotmail.com ―el cual fue el primer webmail (correo electrónico basado en la red y no en una computadora personal) gratuito, lanzado el 4 de julio de 1996)

Nacimientos

1888: Friedrich Fromm, oficial nazi alemán (f. 1945).

1895: Juan Domingo Perón, político, militar y presidente argentino entre 1946 y 1955 y entre 1973 y 1974. Nació en Lobos, provincia de Buenos Aires, Argentina. Cursó estudios en un colegio militar a los dieciséis años (1911-1913), realizó un progreso incomparable en los rangos militares, y en la Escuela Superior de Guerra (1926-1929). En 1930, tomó parte en un levantamiento militar que derrocó al presidente Hipólito Yrigoyen, siendo nombrado secretario privado del ministro de la Guerra (1930-1935). En 1941, y debido a su gran admiración por el régimen fascista al que definiría como «un ensayo de socialismo nacional, ni marxista ni dogmático», fundó el Grupo de Oficiales Unidos (GOU), que en 1943 protagonizó un golpe de Estado que derrocó al gobierno civil de Argentina. En 1945, se convirtió en Vice-Presidente y Ministro de Guerra. Para 1945 tenía como amante a María Eva Duarte, más conocida por el nombre de Evita, quien lo acompañaría hasta su muerte prematura. Tras la campaña electoral fue nombrado presidente en 1946. Creó su propio movimiento, el peronismo, siguió políticas sindicalistas, nacionalistas y populistas. Adoptó una fuerte política anti-Estados Unidos y anti-Británica. En 1952, Evita falleció víctima de un cáncer. Su derrocamiento a manos del Ejército en 1955, fue reflejo del rechazo popular a su gobierno dictatorial. Luego de un exilio, en 1973 fue reelegido presidente, con su tercera esposa, María Estela Martínez de Perón, una bailarina argentina, como vicepresidenta. Falleció en Olivos, Argentina, en el ejercicio de su cargo, el 1 de julio de 1974, sustituyéndole al frente de la presidencia su esposa.