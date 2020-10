Un día en la Historia: esto aconteció un 7 de octubre de…

1492: Cristóbal Colón se aleja de Florida al cambiar de rumbo. El 12 arribará por primera vez a tierra americana.

1806: en Londres, el inventor Ralph Wedgewood patenta el papel carbón.

1887: en París (Francia) comienzan los trabajos de construcción de la Torre Eiffel.

1907: el francés Henri Farman vuela 30 metros en un biplano.

1919: en Países Bajos se funda la compañía KLM, la más antigua compañía aérea todavía en funcionamiento.

1940: en la Segunda Guerra Mundial, Alemania invade Rumanía.

1944: en el campo de concentración de Auschwitz (en la Polonia ocupada por los nazis), 250 prisioneras judías organizan un levantamiento. Son capturadas y ejecutadas.

1952: en Estados Unidos sale a la luz la primera patente del código de barras. El código de barras es un código basado en la representación de un conjunto de líneas paralelas de distinto grosor y espaciado que en su conjunto contienen una determinada información, es decir, las barras y espacios del código representan pequeñas cadenas de caracteres. De este modo, el código de barras permite reconocer rápidamente un artículo de forma única, global y no ambigua en un punto de la cadena logística y así poder realizar inventario o consultar sus características asociadas. La correspondencia o mapeo entre la información y el código que la representa se denomina «simbología». Estas simbologías pueden ser clasificadas en grupos atendiendo a dos criterios diferentes: Continua o discreta y bidimensional o multidimensional. La primera patente de código de barras fue otorgada el 7 octubre de 1952 (US Patent #2,612,994) por los inventores Joseph Woodland, Jordin Johanson y Bernard Silver en Estados Unidos. La implementación fue posible gracias al trabajo de los ingenieros Raymond Alexander y Frank Stietz. El resultado de su trabajo fue un método para identificar los vagones del ferrocarril utilizando un sistema automático. Sin embargo, no fue hasta 1966 cuando el código de barras comenzó a utilizarse comercialmente y recién tuvo éxito comercial en 1980.

2010: El novelista, periodista y político peruano Mario Vargas Llosa es galardonado con el Premio Nobel de Literatura.

Nacimientos

1885: Niels Bohr, físico danés, Premio Nobel de Física en 1922. Niels Henrik David Bohr nació en Copenhague – falleció en la misma ciudad, el 18 de noviembre de 1962. Fue un físico danés que contribuyó en la comprensión del átomo y la mecánica cuántica. Fue galardonado con el Premio Nobel de Física en 1922. Basándose en las teorías de Ernest Rutherford (átomo de Rutherford) publicó su propio modelo atómico (modelo atómico de Bohr) en 1913, introduciendo la teoría de las órbitas cuantificadas, que en la teoría mecánica cuántica consiste en las características que, en torno al núcleo atómico, el número de electrones en cada órbita aumenta desde el interior hacia el exterior. En su modelo, además, los electrones podían caer (pasar de una órbita a otra) desde un orbital exterior a otro interior, emitiendo un fotón de energía discreta, hecho sobre el que se sustenta la mecánica cuántica. En 1922 recibió el Premio Nobel de Física por sus trabajos sobre la estructura atómica y la radiación. Numerosos físicos, basándose en este principio, concluyeron que la luz presentaba una dualidad onda-partícula mostrando propiedades mutuamente excluyentes según el caso. En 1933 Bohr propuso la hipótesis de la gota líquida, teoría que permitía explicar las desintegraciones nucleares y en concreto la gran capacidad de fisión del isótopo de uranio 235.

1900: Heinrich Himmler, dirigente nazi alemán (f. 1945).

1927: Al Martino, actor estadounidense (f. 2009).

1949: Dave Hope, músico estadounidense, de la banda Kansas.

1952: Vladímir Putin, político ruso.

1988: Diego Costa, futbolista español de origen brasileño.

Fallecimientos

1787: Henry Muhlenberg, fundador del luteranismo (n. 1711).

1849: Edgar Allan Poe, escritor estadounidense.

1959: Mario Lanza, tenor estadounidense. Nació el 31 de enero de 1921 en Filadelfia. Hijo de María Lanza y de Antonio Cocozza, ambos italianos. Ídolo de las jovencitas norteamericanas de principios de los años cincuenta desde su aparición en That Midnight Kiss (N. Taurog, 1949). En El gran Caruso (The Great Caruso, R. Thorpe 1951), realizó una esplendida interpretación. Cuando su obesidad le impidió aparecer en la pantalla, se utilizó su voz para doblar a Edmund Purdom en la película El príncipe estudiante (The Student Prince Thorpe, 1954). La corta carrera de Lanza abarca ópera, radio, conciertos, grabaciones y películas. Fue el primer artista de la RCA Victor sello rojo, de la cual recibió un Disco de Oro. También fue el primer artista en vender dos millones y medio de álbumes. Lanza inspiró la carrera de las sucesivas generaciones de cantantes de ópera, incluidos Plácido Domingo, Luciano Pavarotti, Leo Nucci y José Carreras, así como las de cantantes aparentemente con diferentes antecedentes e influencias. En 1994, el tenor José Carreras rindió homenaje a Lanza en una gira de conciertos por todo el mundo, y declaró: «Si soy cantante de ópera, es gracias a Mario Lanza». Mario Lanza falleció el 7 de octubre de 1959 en Roma (Italia) de un ataque cardíaco, debilitado por sucesivos regímenes alimenticios.