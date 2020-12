1803: parte de España la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna que llevará la cura de la viruela a toda Hispanoamérica y Filipinas.

1872: Escocia empata a cero contra Inglaterra en el primer juego de fútbol entre selecciones nacionales.

1943: en la Conferencia de Teherán (Irán) ―en el marco de la Segunda Guerra Mundial―, el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt, el primer ministro británico Winston Churchill y el líder soviético Iósif Stalin planean el Día D (la invasión de Europa del 6 de junio de 1944).

1979: en Reino Unido se publica el exitoso disco The Wall, de la banda británica Pink Floyd. Más tarde ese año el 8 de diciembre se publica en Estados Unidos.

1982: Michael Jackson presenta Thriller, el álbum más vendido en la historia de la música. Tal día como hoy se produjo el lanzamiento oficial del álbum que consagraría a Michael Jackson como una de las mayores estrellas musicales de todos los tiempos, Thriller. Las sesiones de grabación del disco de la Epic Records duraron varios meses en los que Jackson contó con la colaboración del productor Quincy Jones. A las pocas semanas de su lanzamiento las ventas de Thriller eran ya algo inédito llegando a superar el millón de copias por mes sólo en Estados Unidos. Pero la importancia del álbum en la historia de la música no sólo debe medirse por sus increíbles cifras de ventas y sus numerosísimos premios. Todo en torno a Thriller fue excepcional. Así, el famosísimo videoclip de Thriller se realizó en 1983 con un entonces astronómico presupuesto de cerca de un millón de dólares. Fue además el primer vídeo realizado por un director de cine, John Landis, y su duración (14 minutos) lo convertía casi en un cortometraje. La MTV, que había financiado el proyecto, se hizo con los derechos para exhibirlo junto con su «making of» logrando un éxito sin precedentes.

1984: Phil Collins lanza a la venta en Estados Unidos su sencillo One More Night, perteneciente a su tercer álbum No Jacket Required.

Nacimientos

1466: Andrea Doria, político y almirante genovés (f. 1560).

1835: Mark Twain, escritor estadounidense. De nombre real Samuel Langhorne Clemens, nació en Florida, Misuri – falleció en Redding, Connecticut; el 21 de abril de 1910. Más conocido por su seudónimo Mark Twain, fue un escritor, orador y humorista estadounidense. Escribió obras de gran éxito y fama mundial como El príncipe y el mendigo o Un yanqui en la corte del Rey Arturo, pero es conocido sobre todo por su novela Las aventuras de Tom Sawyer y su secuela Las aventuras de Huckleberry Finn. Twain creció en Hannibal (Misuri), lugar que utilizaría como escenario para las aventuras de Tom Sawyer y Huckleberry Finn. Trabajó como aprendiz de un impresor y como cajista, y participó en la redacción de artículos para el periódico de su hermano mayor Orion. Después de trabajar como impresor en varias ciudades, se hizo piloto navegante en el río Misisipi, trabajó con poco éxito en la minería del oro, y retornó al periodismo. Como reportero, escribió una historia humorística, La célebre rana saltarina del condado de Calaveras (1865), que se hizo muy popular y atrajo la atención hacia su persona a escala nacional, y sus libros de viajes también fueron bien acogidos. Twain había encontrado su vocación. Consiguió un gran éxito como escritor y orador. Su ingenio y espíritu satírico recibieron alabanzas de críticos y colegas, y se hizo amigo de presidentes estadounidenses, artistas, industriales y de la realeza europea. Carecía de visión financiera y, aunque ganó mucho dinero con sus escritos y conferencias, lo malgastó en varias empresas y se vio obligado a declararse en bancarrota. Con la ayuda del empresario y filántropo Henry Huttleston Rogers finalmente resolvió sus problemas financieros. Twain nació durante una de las visitas a la Tierra del cometa Halley y predijo que también «me iré con él»; murió al siguiente regreso a la Tierra del cometa, 74 años después. William Faulkner calificó a Twain como «el padre de la literatura norteamericana».

1874: Winston Churchill, primer ministro y escritor británico (f. 1965).

1911: Jorge Negrete, cantante y actor mexicano (f. 1953).

1912: Hugo del Carril, actor, cantante y cineasta argentino (f. 1989).

1918: Efrem Zimbalist Jr., actor estadounidense (f. 2014).