1827: en Viena (Imperio austríaco) (actual Austria) muere el compositor y pianista alemán Ludwig Van Beethoven.

1929: en Bahía (Brasil), aterriza el avión español pilotado por los capitanes Ignacio Jiménez Martínez y Francisco Iglesias Brage, tras realizar un vuelo sobre el Atlántico de 6745 kilómetros.

1942: en Polonia comienzan las deportaciones de judíos al campo de concentración de Auschwitz. Este campo de concentración se hizo trágicamente célebre por ser un lugar de crímenes de lesa humanidad más crueles de la historia, especialmente en contra de los judíos polacos y también del resto de Europa. Una de las prisioneras más célebres fue la niña Anna Frank, que fue deportada desde Holanda, donde fue capturada junto a su familia y llevada hasta Auschwitz. Los castigos comenzaban ya en el viaje al campo, que se hacía en trenes de carga, donde metían cientos de personas en cada vagón, hacinados, sin agua ni alimento por días. Al llegar se les separaba a hombres de mujeres, a viejos de jóvenes y a las madres, de sus hijos. Se les decía que serían “limpiados” vía duchas de fumigación, pero en realidad los nazis buscaban solo conservar a los jóvenes y sanos y eliminar a los viejos. A las mujeres embarazadas se les hacía parir sentadas en retretes, donde los bebés caían al excremento, donde morían ahogados. Las atrocidades cometidas por los nazis allí son innumerables y difíciles de comprender. Finalmente, el campo fue liberado en 1945 por tropas rusas que capturaron a todos los jerarcas del campo y muchos de ellos fueron ejecutados después de Nurenberg.

1953: el Dr. Jonas Salk descubre la vacuna contra la polio.

1997: en California, 39 jóvenes pertenecientes a la secta Heaven’s Gate se suicidan con alcohol y barbitúricos con la intención de llegar a una nave espacial cercana al cometa Hale-Bopp.

1999: se crea el virus informático macro más destructivo: Melissa (informática).

Nacimientos:

1753: Benjamin Thompson, físico e inventor estadounidense (f. 1814).

1884: Wilhelm Backhaus, pianista alemán (f. 1969).

1911: Tennessee Williams, dramaturgo estadounidense (f. 1983).

1931: Leonard Nimoy, actor estadounidense (f. 2015).

1933: Tinto Brass, cineasta italiano.

1940: James Caan, actor estadounidense.

1943: Bob Woodward, periodista estadounidense.

1944: Nace

, considerada la cantante femenina más exitosa de la era del rock and roll. Nació en Detroit, Michigan. Fue la segunda de seis hijos de Fred y Ernestine Ross, que vivían en Brewster-Douglass, uno de los distritos de viviendas de bajos ingresos de Detroit. Debido a su familia unida, Ross creció prácticamente sin darse cuenta de la dura vida que la rodeaba. Aprendió música secular (música no religiosa) de un primo. Jugó béisbol y tomó clases de claqué y de majorette en el Brewster Center. Luego fue invitada a cantar con las Primettes, un grupo vocal femenino que incluía a Florence Ballard (1943-1976) y Mary Wilson (1944-). Tiempo después Smokey Robinson le presentó a Berry Gordy (1929-), que instruyó a Ross y a sus amigos para que terminaran la escuela secundaria y regresaran. En 1962 Ross, Ballard y Wilson firmaron un contrato con Motown, y cambiaron a “The Supremes”. Las Supremes tuvieron gran éxito en todo el mundo, con muchos discos de oro y platino. Esta fama de ser vocalista principal hizo que Diana exigiera cambiar el nombre del grupo a Diana Ross and The Supremes. Los éxitos seguían con “Baby Love” (1964), “Stop! In the Name of Love” (1965), “Back in My Arms Again” (1965), “I Hear a Symphony” (1966), “You Keep Me Hangin’ On” (1966), “You Can’t Hurry Love” (1966), “Love Is Here and Now You’re Gone” (1967), y “The Happening” (1967). En 1967, Florence Ballard fue reemplazada por Cindy Birdson y el año 1968 trajo “Love Child”, otro gran éxito. Comenzó su exitosa carrera en solitario en la música y el cine en enero de 1970 hasta los 2000. Los intentos de reunir a Las Supremas han fallado por la disputa entre Ross y Mary Wilson, que rechazó la gira de la reunión porque le ofrecieron mucho menos dinero que a Ross.

1948: Steven Tyler, cantante estadounidense, de la banda Aerosmith.

Fallecimientos:

1827: Fallece en Viena, Austria, el genio de la música clásica Ludwig van Beethoven, (n. 1770). Cuando el 24 de marzo de 1827 Beethoven se encontraba muy enfermo, el doctor que lo visitaba dijo a sus amigos : ‘’Beethoven se nos va a grandes pasos hacia el fin.’’ Al marcharse el doctor, el enfermo, casi moribundo, les dijo: ‘’Plaudite, amici, coemedia finita est.’’ (Aplaudid, amigos, la comedia ha terminado). A mediodía un empleado trajo un cajoncito de bebidas. ‘’¡Qué pena, demasiado tarde!’’. Estas fueron quizá sus últimas palabras. Al atardecer perdió el conocimiento y comenzó a delirar. El compositor y amigo de Schubert, Hüttenbrenner cuenta que al entrar en el dormitorio de Beethoven a las tres de la tarde del 26 de marzo encontró a algunos parientes. A las cinco cayó un rayo que iluminó el dormitorio. Entonces Beethoven levantó la mano derecha con el puño cerrado y miró fíjamente hacia arriba con un gesto serio y amenazador. La mano cayó sobre el lecho, sus ojos ce entrecerraron y su corazón dejó de latir. La muerte le traía al fin el reposo que no tuvo en vida. El sepelio tuvo lugar el día 29 de marzo a las tres de la tarde. Las escuelas cerraron y una muchedumbre de más de 20,000 personas acompañó al gran genio, ‘’el general de los músicos’’, en su último viaje. Una banda de música tocó la marcha de la sonata en la bemol y también se escucharon las palabras del miserere de la gran Misa Solemnis. Después vino la marcha de la ‘’Heroica’’. Qué gran contraste con aquél lejano día de diciembre en el que el pobre Mozart era enterrado en la más absoluta soledad.